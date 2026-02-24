Передача «Bez Tabu» (ТВ3) получила сообщение от жительницы Пурвциемса, в котором она говорит, что в районе орудуют вандалы, которые под покровом ночи с помощью баллончиков с краской разрисовывают стены зданий.

«Пишу вам, чтобы сообщить о граффити: в Пурвциемсе у Maxima X на улице Гунара Астрас, 2, совсем недавно кто-то полностью изрисовал стену граффити. И угол Gastro Pub “PURCH”, и недалеко у магазина Fix Price — в прошлом году там сделали лестницу и обновили блоки, стену покрасили в коричневый цвет, и теперь всё уже испорчено. Печально, что вандалы всё портят. Можно ли что-то сделать, чтобы этого не происходило?» - написала ТВ3 Илва.

Журналисты отправились в Пурвциемс, чтобы выяснить, как местные жители оценивают такую форму самовыражения. Все опрошенные относятся к рисункам негативно, некоторые советуют молодёжи искать другие места для самовыражения. Профессор Латвийской академии художеств рассказал:

«Уличное искусство как таковое в школах Латвии изучать невозможно из-за аэрозолей — их запрещено использовать в помещениях. Большинство молодых людей осваивают этот вид искусства самостоятельно, часто уже в 9–10 лет. Большинство тех, кто рисует на стенах, после окончания средней школы поступают в Академию художеств и перестают разрисовывать стены».

Уличные рисунки часто непонятны прохожим. Художник поясняет — у каждого из них есть своё значение. Государственная полиция напоминает, что в раскрытии правонарушений важна вовлечённость жителей и наличие камер наблюдения. Заметив, что здания разрисовывают, необходимо незамедлительно вызывать полицию по телефону 112 и постараться запомнить приметы нарушителя. Пострадавшим следует обратиться с заявлением в Государственную полицию.

«Если граффити легко смывается или оно небольшое, в таких случаях может быть начат административный процесс за нарушение общественного порядка. За это физическое лицо наказывают предупреждением или штрафом до 100 штрафных единиц, что составляет 500 евро. Если же граффити крупное, его невозможно удалить или причинён существенный ущерб, может быть начато уголовное производство по статье 185 Уголовного закона — за умышленное повреждение чужого имущества. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, либо кратковременного лишения свободы, либо пробационного надзора, либо общественных работ, либо денежного штрафа», - пояснили в полиции.

Чтобы снизить желание молодёжи искать адреналин на стенах зданий, проректор Латвийской академии художеств советует владельцам зданий как можно быстрее закрашивать рисунки — и делать это до тех пор, пока они не перестанут появляться снова.