Говорят, что хорошая хозяйка способна приготовить шикарный стол из самых простых продуктов, затратив на это минимальную сумму.

И это действительно так! А уж если такая хозяйка перед тем, как начать готовить, сначала зайдет в «Lidl» и купит появившуюся в продаже в канун Старого Нового года, в семье действительно случится «праздник живота», причем в буквальном смысле при минимальных — особенно по нашим временам — затратах…

Однако обо всем по порядку.

Продуктовые комплекты, которые «Lidl» начал предлагать своим покупателям с 12 января, полностью соответствуют принципу win-win, когда в выигрыше остаются все: и покупатели, и компания, и — что немаловажно — наша экология.

Сначала о выгоде для покупателя. Она очевидна: за символические два (!) евро он может приобрести внушительных размеров трехкилограммовый (!!) пакет с овощами и фруктами, стоимость которых — покупай он их отдельно — была бы наверняка гораздо выше. Ну а дальнейшее — вопрос фантазии и умения готовить, поскольку в пакете можно найти — в зависимости от содержимого пакета, - ингредиенты и для супа, и/или для овощного рагу, и для компота, и для овощного или фруктового салата, и для начинки в пирог…

Сразу скажем: содержимое пакетов с фруктово-овощными наборами в магазинах будет различаться, так как они комплектуются в зависимости от того, какие овощи и фрукты уже готовы переместиться с обычных полок в упомянутые трехкилограммовые наборы. Важно также понимать, что каждый пакет комплектуется из различных овощей и фруктов, имеющих какие-то — совсем небольшие — изъяны. Где-то пожухла кожица, где-то небольшая вмятина, где-то еще какой-то визуальный дефект... Да, не высший сорт — но при этом фрукт или овощ сам по себе исключительно качественный и абсолютно безопасный для употребления, или, как иногда говорят, «слишком хороший, чтобы выбрасывать». Чтобы выставить в вазе на праздничный стол - они, скорее всего, не подойдут. Но если очистить от не слишком красивой оболочки и искусно приготовить, блюдо из них будут не менее вкусным, чем приготовленное из таких же продуктов, но только более привлекательных с виду. А некоторые фрукты из пакета (скажем по секрету), могут быть даже более вкусными! Поскольку попали в пакет не из-за какого-то визуального изъяна, а по причине своей полной зрелости, из-за чего на обычной полке их уже дольше держать нежелательно — перезреют…

Ну а в чем выгода для компании — продавать хороший товар по минимальной цене? Между тем выгода есть, - правда, несколько иная, не материальная.

Во-первых, «Lidl Latvija» ведет очень активную благотворительную деятельность. Тут и поддержка программы помощи одиноким пожилым людям «Vecums nav vientulība» («Старость — не одиночество»), и сотрудничество с Детской клинической университетской больницей в реализации различных проектов для маленьких пациентов, и партнерство с «SOS Bērnu Ciematu asociācija» («Ассоциация детских поселков SOS»), и многочисленные специальные предложения в магазинах торговой сети для различных групп покупателей…

Предлагая трехкилограммовые пакеты всего за два евро за пакет, компания, по сути, делает очередное доброе дело: предоставляет возможность покупателям, прежде всего не слишком обеспеченным, приобрести фрукты и овощи по ОЧЕНЬ дружественной цене. Во-вторых, благодаря «пакетам здоровья» за два евро, многие тонны хороших и безопасных продуктов будут использованы, а не утилизированы.

Тут нужно пояснить: международная сеть «Lidl» активно поддерживает международную эко-инициативу «Не съешь Земной шар», которая призывает людей пересматривать свои пищевые привычки и сокращать количество пищевых отходов. В основе инициативы лежит простая идея – включая в свой ежедневный рацион больше фруктов и овощей, люди начинают питаться, во-первых, осознанно и полезно, во-вторых, вкусно и относительно бюджетно. И в третьих, создают минимум пищевых отходов, чем приносят пользу не только своему здоровью и кошельку, но и здоровью и благосостоянию планеты в целом. Таким образом, нынешнее новшество позитивно повлияет, в том числе, и на улучшение эко-ситуации в Латвии в целом.

- Пакет с набором фруктов и овощей – это простой и в то же время эффективный способ объединить экономию, заботу о здоровье и эко-благополучие. - Говорит руководитель отдела корпоративной социальной ответственности «Lidl Latvija» Антра Бирзуле. - Ведь если фрукты и овощи сначала выращиваются, транспортируются, а потом оказываются невостребованными и выбрасываются, это оказывает негативное влияние, в том числе, и на окружающую среду. Но выбрасывать только потому, что фрукт или овощ лишь немного утратил товарный вид, хотя при этом сохранил вкус, безопасность, и вполне пригоден для употребления, по меньшей мере неразумно. В прошлом году мы опробовали в нескольких латвийских магазинах «Lidl», будет ли интерес со стороны покупателей к таким комплектам. И увидели, что интерес большой. Жители Латвии хорошо понимают, что небольшой визуальный дефект не делает продукт менее вкусным и ценным. Так что с середины января такие пакеты доступны во всех магазинах «Lidl»; мы уверены, что они станут у наших покупателей популярным товаром.

Для фруктово-овощных наборов сотрудники магазинов тщательно отбирают чистые и качественные продукты - яблоки, апельсины, огурцы, брокколи, паприку, цуккини, батат и т. д. Понятно, что в пакет не отправляют слишком нежные и скоропортящиеся «дары природы», которые быстро теряют вкус и питательную ценность. Например, ягоды, которые могут помяться, пустить сок и т. д. Наборы из овощей и фруктов комплектуются заранее и упаковываются в бумажные — то есть, не загрязняющие природу - пакеты. На нижнюю часть каждого пакета нанесен штрих-код, который легко сканируется как на традиционных кассах, так и на кассах самообслуживания. Это делает процесс покупки максимально быстрым и удобным.

Важно понимать, что содержимое пакетов может и, скорее всего, будет отличаться, поскольку зависит от ассортимента, доступного в конкретном магазине в конкретный момент. И тут есть важное условие, которое должен соблюдать каждый покупатель: если в магазине предлагается несколько пакетов, и в каждом из них разные овощи и фрукты, вы можете выбрать любой пакет по своему вкусу. Однако перекладывать те или иные овощи и фрукты из пакета в пакет, меняя таким образом их содержимое, нельзя.

Также покупателям нужно считаться с тем, что, поскольку оценку состояния овощей и фруктов сотрудники магазинов «Lidl» проводят несколько раз в день, пакеты могут появляться в магазинах в разное время: где-то утром, где-то во второй половине дня, а иногда и вечером, ближе к закрытию. Иными словами, непрерывная доступность тут не гарантирована, тут уж как повезет. Но если повезет, вы увидите их в отделе фруктов и овощей. И, судя по опыту других стран — например, в литовских «Lidl» пакеты с наборами «не совсем красивых» фруктов и овощей доступны уже 2023-го, а в магазинах торговой сети в Западной Европе вообще с 2016 года, - этот товар станет и в Латвии одним из желанных и востребованных.

РЕЦЕПТЫ ОТ «КУХНИ LIDL»

СОК ИЗ КУРКУМЫ, АПЕЛЬСИНА, МОРКОВИ И ЯБЛОК

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 1 ЛИТР:

Куркума (корень) — 20 г, Апельсины — 6 шт., Морковь — 300 г, Яблоки — 500 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Тщательно вымойте куркуму. Очистите и разрежьте апельсины пополам. Очистите, вымойте и нарежьте крупными кусками морковь. Вымойте яблоки, разрежьте их на четвертинки и удалите сердцевину. Выжмите все ингредиенты в соковыжималке.