Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Учёные выступили с новым предупреждением о климатических изменениях в Европе 0 619

Техно
Дата публикации: 24.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Учёные выступили с новым предупреждением о климатических изменениях в Европе
ФОТО: LETA

Европейским странам необходимо фундаментально пересмотреть свои планы по охране окружающей среды и начать готовиться к сценарию, при котором глобальная температура повысится на 3 °C. Об этом говорится в новом докладе Европейского научного консультативного совета по вопросам изменения климата (ESABCC), основные положения которого приводит газета “The Guardian”.

Член правления ESABCC Мартин ван Алст подчеркнул, что континент уже несёт экономические и социальные потери из-за медленной адаптации. При этом эксперт убеждён, что многие меры по подготовке к более жаркому будущему основаны на здравом смысле и вполне реализуемы в ближайшей перспективе, сообщает nra.lv.

«Это сложная задача, но в то же время она полностью выполнима. Это не ракетостроение», — отметил ван Алст.

Аналитики ESABCC критикуют нынешнюю государственную политику, называя усилия по адаптации «недостаточными, в основном постепенными и часто запоздалыми».

Согласно приведённым в документе прогнозам, к 2100 году глобальная температура повысится на 2,8–3,3 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем. Эти показатели фактически вдвое превышают предел, установленный мировыми лидерами в Парижском соглашении 2015 года, что ставит под сомнение эффективность действующих международных договорённостей.

Читайте нас также:
#наука #Европа #экология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
5
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Lonestar Data Holdings предлагает разместить сервера на нашем естественном спутнике. Иконка видео
Изображение к статье: В скором будущем нашими аккаунтами будут управлять неутомимые помощники. Иконка видео
Изображение к статье: Простой анализ крови способен предсказать, кто умрет в течение двух лет
Изображение к статье: Как авианосцы преодолевают штормовые волны и ветер, сохраняя самолеты на борту

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: И мастер такой молодой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: И мастер такой молодой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео