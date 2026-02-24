Европейским странам необходимо фундаментально пересмотреть свои планы по охране окружающей среды и начать готовиться к сценарию, при котором глобальная температура повысится на 3 °C. Об этом говорится в новом докладе Европейского научного консультативного совета по вопросам изменения климата (ESABCC), основные положения которого приводит газета “The Guardian”.

Член правления ESABCC Мартин ван Алст подчеркнул, что континент уже несёт экономические и социальные потери из-за медленной адаптации. При этом эксперт убеждён, что многие меры по подготовке к более жаркому будущему основаны на здравом смысле и вполне реализуемы в ближайшей перспективе, сообщает nra.lv.

«Это сложная задача, но в то же время она полностью выполнима. Это не ракетостроение», — отметил ван Алст.

Аналитики ESABCC критикуют нынешнюю государственную политику, называя усилия по адаптации «недостаточными, в основном постепенными и часто запоздалыми».

Согласно приведённым в документе прогнозам, к 2100 году глобальная температура повысится на 2,8–3,3 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем. Эти показатели фактически вдвое превышают предел, установленный мировыми лидерами в Парижском соглашении 2015 года, что ставит под сомнение эффективность действующих международных договорённостей.