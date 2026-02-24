Учёные подтвердили, что собаки способны чувствовать стресс человека по запаху и делают это точнее людей. Об этом пишет Animal Cognition.

Исследование Неаполитанского университета имени Федерико II показало, что обученные собаки различали образцы, собранные в состоянии спокойствия и стресса, с точностью 93,75 процента. Это стало возможным благодаря изменениям в летучих органических соединениях выдыхаемого воздуха и пота, которые возникают при повышении частоты сердцебиения и артериального давления. Собаки реагировали на эти сигналы даже в лабораторных условиях, доказывая, что ориентируются на физиологические, а не поведенческие признаки.

Высокая чувствительность обоняния у собак объясняется анатомией: их обонятельная луковица занимает 0,31 процента объёма мозга — в 31 раз больше, чем у человека. У многих пород насчитывается свыше 220 млн обонятельных рецепторов, что позволяет улавливать минимальные химические изменения. Этот механизм дополняет визуальные и звуковые сигналы, формируя у животного полную картину эмоционального состояния человека.

Запах, однажды ассоциированный с тревогой, может сохраняться в памяти собаки надолго и вызвать настороженность при повторной встрече. Учёные отмечают, что подобные реакции — не проявление агрессии, а ответ на химический сигнал. К счастью, их можно корректировать с помощью позитивного подкрепления.