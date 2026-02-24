По словам Александры, в последнее время 74-летняя Ирина Шевчук сильно болела. «Моя душа, моя любовь, моя жизнь… Я говорю тебе до свидания… Мы все равно все встретимся там… Третий год мы боролись с этой проклятой болезнью. Прости, если не все успела сделать, прости, если не всем смогла помочь. Я скучаю по тебе, мамочка, я очень сильно тебя люблю.

Ты со мной навсегда. Как же я хочу с тобой снова гулять, смеяться и болтать. Ты мне так необходима. Я дышу тобой, моя милая, мне так плохо без тебя… Жить без тебя не могу, ты мне необходима… Ты мой кислород, мой воздух, ты моя. Спасибо врачам, которые помогали нам! Они для меня Боги. Мамочка, любимая, я рыдаю. Это очень больно, не смогла я помочь тебе, не смогла… Прости», — написала Афанасьева-Шевчук в личном блоге.

Пока неизвестно, когда и где состоятся похороны Ирины Борисовны. Дочь артистки призналась, что просит помочь с организацией траурного мероприятия. Многие пользователи Сети выражают соболезнования Александре и желают ей сил пережить потерю, передает "СтарХит".

Александра Афанасьева-Шевчук.

«Господи, Саша, прими мои искренние соболезнования. Я даже не знала, что твоя мама болела. Пусть земля ей будет пухом. Держись, милая. Мамочка теперь будет твоим ангелом. Она всегда будет рядом»; «Господи! Беда! Мои соболезнования! И Царствия небесного!»; «Саша, дорогая, соболезную очень. Смерти нет, Царствие небесное твоей светлой маме!»; «Саша, прими мои искренние соболезнования! Пусть земля ей будет пухом», — пишут комментаторы.

На счету Ирины Борисовны десятки ролей в кино. Самые известные — «А зори здесь тихие», «Мраморный дом», «Сонька золотая ручка», «Другая семья», «Ангел-хранитель» и многие другие.

Что касается Александры Афанасьевой-Шевчук, то несколько лет назад она попала в ДТП, в результате которого потеряла память. Артистка смогла вернуться к прежнему образу жизни и стала вести свой блог в соцсети. А в декабре 2020 года Александра потеряла папу, композитора Александра Афанасьева — его не стало из-за болезни.