Розы не простят этой ошибки: растения, которые тайно убивают цветок 0 337

Люблю!
Дата публикации: 24.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Розы не простят этой ошибки: растения, которые тайно убивают цветок

Розы считаются довольно прихотливой культурой, требующей внимательного подхода к выбору соседей по клумбе. Некоторые растения способны серьёзно навредить королева сада.

Например, крупные хвойные деревья не подходят для совместной посадки с розами: хвоя подкисляет почву, что неблагоприятно для роз, а густая крона создаёт излишнюю тень. Берёза тоже станет плохим соседом: её мощная корневая система активно поглощает питательные вещества.

Папоротники и хосты также несовместимы с розами. Эти растения предпочитают тенистые и влажные условия, тогда как розы нуждаются в более солнечном и сухом месте. В результате одно из растений неизбежно окажется в неблагоприятных условиях.

Кроме того, не стоит высаживать под розами физостегию, вербейник и энотеру. Несмотря на то, что иногда их размещают в приствольном круге, делать этого не следует: их агрессивная корневая система будет активно отнимать у роз питательные вещества.

#растения #розы #садоводство #советы дом
Видео