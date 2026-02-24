Например, крупные хвойные деревья не подходят для совместной посадки с розами: хвоя подкисляет почву, что неблагоприятно для роз, а густая крона создаёт излишнюю тень. Берёза тоже станет плохим соседом: её мощная корневая система активно поглощает питательные вещества.

Папоротники и хосты также несовместимы с розами. Эти растения предпочитают тенистые и влажные условия, тогда как розы нуждаются в более солнечном и сухом месте. В результате одно из растений неизбежно окажется в неблагоприятных условиях.

Кроме того, не стоит высаживать под розами физостегию, вербейник и энотеру. Несмотря на то, что иногда их размещают в приствольном круге, делать этого не следует: их агрессивная корневая система будет активно отнимать у роз питательные вещества.