Baltijas balss
5 потрясающих мест в Испании, которые стоит посетить этой весной

Люблю!
Дата публикации: 24.02.2026
УНИАН
Изображение к статье: Регион южной Испании Коста-дель-Соль

Регион южной Испании Коста-дель-Соль

До весны осталось совсем немного, поэтому самое время планировать новую поездку по Европе, в частности, в Испанию. Одним из лучших вариантов является Коста-дель-Соль, где уже в апреле 23–24°C.

Издание Travel off path назвало 5 невероятных мест на Коста-дель-Соль, которые стоит посетить весной, чтобы насладиться атмосферой Старого Света и Средиземноморья без толп туристов.

Марбелья

Марбелья - это жемчужина Коста-дель-Соль. Здесь можно насладиться тапас и сангрией с видом на гавань, заполненную яхтами, и золотистый пляж Плайя-де-ла-Фонтанилья.

Одним из лучшим мест Марбелье является Каско Антигуо. От площади Пласа-де-лос-Наранхос, усыпанной апельсиновыми деревьями, до великолепной барочной церкви Иглесия-де-ла-Энкарнасьон можно пройти за день.

Нерха

Нерха – один из тех спокойных курортных городков, где можно полюбоваться закатами, побывать в укромных бухтах и выпить аперитив в местном популярном баре.

Говоря о пляжах, то Плайя-де-Бурриана представляет собой длинную живописную песчаную полосу, зажатую между обычными пляжными барами без излишеств и лазурным морем. В городе также находится Балкон Европы - смотровая площадка на утесе, откуда открывается захватывающий вид на Коста-дель-Соль и Средиземное море.

Фрихилиана

В 10 минутах езды на машине от Нерхи, уютно устроилась среди зеленых андалузских холмов Фрихилиана - обязательное место для посещения весной. Она не только может похвастаться прекрасным архитектурным ансамблем – представьте себе лабиринт узких мощеных улочек, вдоль которых стоят белые дома с крыльцами, украшенными изысканными цветочными горшками, – но и имеет увлекательную историю.

Это один из наиболее хорошо сохранившихся мавританских городов в регионе. Очаровательный "Баррибарто" - средневековый центр с каменными ступенями и извилистыми улочками, фактически является порталом в прошлое.

Эстепона

Эстепона – идеальная альтернатива гораздо более оживленной Марбелье на востоке – это золотая середина между шумным курортным городом со всеми необходимыми удобствами и спокойным прибрежным курортом, который по-прежнему выглядит жилым.

В Каско-Антигуо есть белоснежные таунхаусы с ухоженными окнами, украшенными цветочными горшками, и площадями, окруженными кафе без толп людей.

Главная достопримечательность – красивые настенные рисунки, разбросанные по всему городу, с уникальными художественными элементами, которые вдыхают еще больше жизни в монохромный городской пейзаж. Конечно, в городе есть длинная набережная, проходящая параллельно прекрасному песчаному пляжу, и морепродукты здесь не разочаруют.

Сан-Луис-де-Сабинильяс

Расположенный в более тихой части Коста-дель-Соль, с гораздо меньшим количеством туристов, чем Марбелья или Эстепона, Сан-Луис-де-Сабинильяс обладает аутентичной андалузской атмосферой.

Здесь нет перенаселенных районов, нет ярких развлечений, а главный пляж - широкий, протяженный, омываемый теплыми мелкими водами.

#туризм #Испания #отдых #архитектура #пляжи
