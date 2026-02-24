Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Финансовая буря: имущество экс-супруга Пелагеи разыскивают приставы 0 749

Lifenews
Дата публикации: 24.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Финансовая буря: имущество экс-супруга Пелагеи разыскивают приставы

Имущество 33-летнего хоккеиста Ивана Телегина объявлено в розыск из-за долгов свыше 71 миллиона рублей. Согласно материалам Тропарево-Никулинского отдела судебных приставов столичного ГУ ФССП России, большая часть задолженности связана с алиментами в пользу бывшей жены, артистки Пелагеи.

С 2013 года Иван Телегин жил с Евгенией Ноур, и в феврале 2016-го у пары родился сын Марк. Через несколько месяцев хоккеист женился на Пелагее, и 21 января 2017 года у них родилась дочь Таисия.

26 декабря 2019 года певица объявила о разводе, который был официально оформлен через год. Несмотря на завершение брака, финансовые претензии к спортсмену продолжают действовать, и судебные приставы занимаются поиском его имущества для погашения долгов.

источник

Читайте нас также:
#спортсмены #алименты #развод #долги #новости #знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Единокровные родственники. Иконка видео
Изображение к статье: Раскрыт неожиданный вред недосыпа для мозга подростков
Изображение к статье: Тайная свадьба Егора Бероева: как 21-летняя балерина разрушила 20-летний брак
Изображение к статье: Пожилой мужчина списал головные боли на храп и оказался смертельно болен

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
1
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео