«Российский империализм ведет русский народ к уничтожению» - депутат Сейма 18 2120

Политика
Дата публикации: 24.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Российский империализм ведет русский народ к уничтожению» - депутат Сейма

Янис Домбрава не рассчитывает на "ум и совесть россиян".

Депутат Сейма от Национального объединения Янис Домбрава в социальной сети facebook поделился своими размышлениями по поводу четырехлетней годовщины полномасштабной войны.

"Многим ошеломленным советской ностальгией умам долгое время казалось, что Россия настолько могущественна, что своими 140-миллионным населением без проблем смогла бы подчинить Европу с населением 500 миллионов человек, США и Канаду с населением около 400 миллионов и при необходимости еще несколько азиатских народов.

За последние четыре года миф о величии России рухнул. Четыре года, огромные потери и не смогли даже завоевать половину украинского государства. Результаты трагичны. Единственное, чего Россия добилась - создала в Европе многотысячную зону смерти, разрушила инфраструктуру, убила огромное количество русских и украинцев.

Российский империализм ведет русский народ к уничтожению и тащит за собой украинцев, защищающих свою землю. В то же время россияне - это те, кто быстрее всего могут покончить с этим разрушением. Если хватит ума и совести... Но на это не рассчитываю. Пока желания умереть за Российскую империю и зарабатывать на убийстве больше, чем желания жить и своим трудом поднимать благосостояние. Тем временем мы должны укреплять Украину, чтобы она смогла сохранить как можно больше жизней мирного населения и защитников, а также отстоять свою страну от русских империалистов", - написал политик.

Оставить комментарий

(18)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    24-го февраля

    написал политик

    == С кем угодно и как угодно, где угодно - безразлично, но чтобы против русских.

    Кость в горле застряла намертво, печально конечно, но не для нас.

    20
    1
  • С
    Сарказм
    Mr.FGJCNJK
    24-го февраля

    Ну на самом деле, в последние 4 года "за русских" нет особо никого, по крайней мере забесплатно. Интересно, а что ж случилось-то?

    1
    8
  • ЙВ
    Йожык Втумане
    24-го февраля

    ярый нацик. фашистяра гребаный.

    22
    1
  • 010725
    010725
    24-го февраля

    Конечно 140 против 900 это тяжело. Но вот вам цитата из другого Владимира, Высоцкого "Их восемь, нас двое, Расклад перед боем, Не наш, Но мы будем играть" А уж когда выяснилось, что этими девятиста миллионами командуют буквальные людоеды, вариантов не "равнять козыри" не осталось.

    18
    4
  • С
    Сарказм
    010725
    24-го февраля

    Даа, это в какой же реальности такое выяснилось? Имхо упыри, убийцы и мрази командуют как раз 140, буквально на днях публиканули переписку одного рашнгенерала, который своей жене на сон грядущий фоточки отрезанных у пленных ушей слал. Выродок конечно себе приговор подписал, его точно достанут, но их же таких там каждый первый

    2
    28
  • ТТ
    Тим Тим
    24-го февраля

    А, вот ты и тебе подобные ублюдки а прввительстве тащат свой народ к уничтожению без всякой войны, уничтожая медицину, образование,социалную помощь и вгоняя страну в долговую яму.

    41
    3
  • 24-го февраля

    вот если бы он рассказал чего добилась Латвия, то это приветствовалось бы, а так он говорит только о русских и России, такое ощущение что он о Латвии даже не думает только о России у него все мысли похоже. надо свою страну развивать а не на каждом углу кричать о том что где-то плохо

    47
    3
  • С
    Сарказм
    24-го февраля

    Хммм, ну что ж, раз в год и Добмрава скажет что-нибудь осмысленное... Или это не он писал. По содержанию же твердая 10, ни убавить, ни прибавить, все по делу.

    5
    38
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Сарказм
    24-го февраля

    Или это не он писал.

    == Конечно не он, разве с 4 классами можно выдавать такие "перлы"?

    11
    1
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    24-го февраля

    Готов согласиться, никогда не производил впечатления титана мысли. Но вдруг понабрался умишка, пообщался с кем-нибудь толковым, опять же с годами может не только геморрой нажил...

    2
    5
  • А
    Андрей
    24-го февраля

    "чем желания жить и своим трудом поднимать благосостояние" Этот Янис доказал на своём примере в чём измеряется благосостояние и как его поднимать на чисто личном уровне. Потрудимся заглянуть в его ежегодную налоговую декларацию (на сайте VID) или ту, что перед выборами в Сейм-2022. Гражданин Латвии имеет инвестиций в предприятия США на многие тысячи USD. В то время, как долевое участие в латвийских предприятиях не тянет и на пару сотен евро. Вот вам и - патриот! Вот так он учит всех Родину любить. Как конкретно он поднимал благосостояние РД - история умалчивает, ибо особо гордиться нечем. Ну постоял полуголым в молодости на морозе. Ну так это политическое шоу, а не благосостояние. То же Абрене было слито в обмен на вхождение НАТО. Та же нац.валюта, лат, была слита в т.ч. с согласия этого политического объединения. да, лат не был полностью самостоятельным, а зависил от состояния корзины иностранных активов, но всё же, чисто символически у страны была своя валюта.

    Полагаю, стоит отыскать ФБ учётку Яниса и сообщить ему эти факты тири латвиски. Ибо, судя по всему, и с памятью у него тоже есть над чем поработать специалистам.

    56
    2
  • A
    Aleks
    24-го февраля

    Ну,во первых,давно не 140 млн.человек,а 89 млн.Во вторых,Домбраве ли не знать,что все те ,кто захватили власть не только в России,но и в Латвии,где население тоже катастрофически уменьшается и разграблена вся страна как и в России,ведут свои народы к гибели исходя из своей фашистской идеологии? Об этом уже много где говорят,особено в США. Так и говорят:Страна оккупирована сионистами..И не только США.😭

    22
    8
  • ОГ
    Ольга Гадзане
    24-го февраля

    вот и появился националист, наконец-то дорвавшийся, что может говорить, ты бы лучше со своей страной разбирался, скоро же кроме пенсионеров никого не останется, и рождение новых граждан-латышей давно уже намного смертности. С кем будешь строить Латвию для латышей???

    77
    3
  • NS
    Nothing Special
    Ольга Гадзане
    24-го февраля

    Да эти кристальноголовые историю не учили, каждый раз в истории, когда националистическое государство заходило в упадок, высокопоставленные ультранацглашатые первыми попадают под гнев очумевшего народа.

    48
    3
  • З
    Злой
    24-го февраля

    Ну ведь латвия верена что выиграет войну против России 1.7 миллиона против 140 миллионов, так почему у 140 миллионов нет шансов надрать задницу 900 миллионам?

    38
    6
  • YY
    Yu Yu
    Злой
    24-го февраля

    Домбрава спасёт.Он РОСомаха

    12
    3
  • Д
    Дед
    24-го февраля

    Он же типа патриот. Какое ему дело до России? Думай о своей стране, которая под властью патриотов уже ополовинилась. Нет работы, не нужны дети, латвийским детям нет места в Латвии. Латвия превращается в страну стариков, а он все пакости про Россию говорит. Не патриот- он фашист, которого, не благополучие своего народа интересует, а издевательство над другими.

    89
    4
  • З
    Злой
    Дед
    24-го февраля

    Правильно назвали этого отморозка!

    54
    5
Читать все комментарии

