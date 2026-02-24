Baltijas balss logotype
Во время празднования Масленицы в Лиепае мужчина демонстрировал советскую символику

ЧП и криминал
Дата публикации: 24.02.2026
LETA
Изображение к статье: Во время празднования Масленицы в Лиепае мужчина демонстрировал советскую символику

Во время празднования Масленицы в воскресенье, 22 февраля, в Лиепае на улице Ли́биешу был задержан мужчина за демонстрацию советской символики, сообщила старший специалист отдела общественных отношений Государственной полиции Мадара Шершнёва.

На мужчине была надета футболка с изображением аббревиатуры на русском языке CCCP (СССР), а также серпа и молота вместе с пятиконечной звездой.

Закон предусматривает ответственность за использование в общественном месте флагов бывшего СССР, бывших союзных республик и нацистской Германии, форменной одежды и её элементов, используемых вооружёнными силами и репрессивными органами, гербов и гимнов, нацистской свастики, символики СС, а также советских символов — серпа и молота вместе с пятиконечной звездой.

В отношении мужчины начат процесс об административном правонарушении.

Согласно Закону об административной ответственности, за использование указанных символов в общественном месте применяется предупреждение или штраф для физического лица до 350 евро, а для юридического лица — до 2900 евро.

По имеющейся в публичном пространстве информации, в прошлое воскресенье на улице Ли́биешу русская община отмечала Масленицу.

#символика #масленица #Лиепая #политика
Оставить комментарий

(7)
  • YY
    Yu Yu
    25-го февраля

    Это ж сколько Байкеров надо перенаказать

    4
    1
  • VS
    Vad Sorry
    25-го февраля

    Им там больше нечем заняться?

    11
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    25-го февраля

    скоро будет введена ответственность за отрицание оккупации ЕС и НАТО и за символику 2 й Буржуазной Латвии так же будет уголовка. готовтесь

    18
    2
  • Д
    Добрый
    25-го февраля

    На фото больше похоже,что он демонстрирует что-то другое.

    19
    1
  • VA
    Vairis Arlauskas
    24-го февраля

    Это недопустима.Зиемой?В майке?

    16
    1
  • З
    Злой
    24-го февраля

    Как различить кириллицей ссср и латиницу ссср или это очередной бред от наци? На чьей стороне полиция даже не вызывает сомнений

    30
    4
  • Д
    Дед
    24-го февраля

    Так то же по латышски было написано, что на русский переводится, как цццп, а звезда вообще чисто латышская (одна из трех), а серп и молот, так то китайские символы, а они не запрещены.

    42
    4
Читать все комментарии

Видео