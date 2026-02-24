Во время празднования Масленицы в воскресенье, 22 февраля, в Лиепае на улице Ли́биешу был задержан мужчина за демонстрацию советской символики, сообщила старший специалист отдела общественных отношений Государственной полиции Мадара Шершнёва.

На мужчине была надета футболка с изображением аббревиатуры на русском языке CCCP (СССР), а также серпа и молота вместе с пятиконечной звездой.

Закон предусматривает ответственность за использование в общественном месте флагов бывшего СССР, бывших союзных республик и нацистской Германии, форменной одежды и её элементов, используемых вооружёнными силами и репрессивными органами, гербов и гимнов, нацистской свастики, символики СС, а также советских символов — серпа и молота вместе с пятиконечной звездой.

В отношении мужчины начат процесс об административном правонарушении.

Согласно Закону об административной ответственности, за использование указанных символов в общественном месте применяется предупреждение или штраф для физического лица до 350 евро, а для юридического лица — до 2900 евро.

По имеющейся в публичном пространстве информации, в прошлое воскресенье на улице Ли́биешу русская община отмечала Масленицу.