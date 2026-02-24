Baltijas balss logotype
267 млн евро - Литва компенсирует железной дороге утраченные российские и белорусские грузы 1 1356

В мире
Дата публикации: 24.02.2026
BNS
Изображение к статье: 267 млн евро - Литва компенсирует железной дороге утраченные российские и белорусские грузы
ФОТО: Unsplash

Группе Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai, LTG), потерявшей с 2022 года значительную часть российских и белорусских грузов, государство за четыре года уже компенсировало около 267 млн евро.

Деньги из средств, заимствованных от имени государства, были выделены управляющей общественной железнодорожной инфраструктурой компании LTG Infra, входящей в группу LTG, для балансировки её доходов и расходов.

В 2022 году предприятию было выделено 59,96 млн евро, в 2023 году — 60,61 млн евро, в 2024 году — 65,63 млн евро, а в декабре 2025 года — еще 80,78 млн евро, сообщили BNS в компании.

По данным Министерства транспорта и коммуникаций, снижение доходов предприятия было вызвано коренным изменением геополитической обстановки, санкциями против Беларуси, введёнными Литвой и Евросоюзом в 2021 году, и прекращением транзита удобрений «Беларуськалия» через Клайпедский порт, а также ответными санкциями Беларуси против литовских железнодорожных компаний и перевозчиков.

Кроме того, военная агрессия России против Украины, начатая в феврале 2022 года, привела к потере значительной доли рынка LTG Infra и критическому снижению доходов.

В апреле 2022 года министерство и LTG подписали договор, согласно которому выделяется финансовая помощь железнодорожной инфраструктуре, что позволяет уменьшить убытки LTG Infra и в то же время сохранить привлекательные налоги для бизнеса за её использование.

Транзит «Беларуськалия» от границы с Беларусью до Клайпедского порта осуществлялся более десятилетия и был прекращен 1 февраля 2022 года, после того как правительство подтвердило, что договор между LTG и «Беларуськалием», который должен был действовать до конца 2023 года, не соответствует интересам национальной безопасности.

LTG Cargo перевозила около 11 млн тонн удобрений «Беларуськалия» в год.

#транзит #Литва #санкции #логистика #удобрения #экономика #Беларусь #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • З
    Злой
    24-го февраля

    Ну так вам и надо, радует!

    18
    2

Видео