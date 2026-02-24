Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Спикер Сейма: нельзя допустить возвращения России в международное сообщество 6 1341

Политика
Дата публикации: 24.02.2026
LETA
Изображение к статье: Спикер Сейма: нельзя допустить возвращения России в международное сообщество

Поскольку начатая Россией кровавая война продолжается, нельзя допустить возвращения этой страны в международное сообщество, заявила спикер Сейма Дайга Миериня во вторник на внеочередном заседании парламента.

Миериня отметила, что за четыре года миру не удалось остановить развязанную Россией войну против Украины, последствиями которой стали разрушенные жизни, миллионы беженцев и огромное число жертв. Она подчеркнула, что агрессор не достиг своих целей, и война превратилась в затяжной кровавый конфликт, тогда как российский режим продолжает использовать ее как основу своей идеологии.

По словам Миерини, Россия стремится вернуться на международную арену через культуру и спорт, однако этого нельзя допустить, поскольку символике агрессора и выступлениям спортсменов под его флагом не место в Европе. Она раскритиковала уступки международных организаций, позволивших спортсменам страны-агрессора участвовать в зимних Олимпийских и Паралимпийских играх.

Спикер Сейма подчеркнула, что Россия продолжает нападать на мирное население Украины, целенаправленно разрушая энергетическую инфраструктуру и пытаясь сломить волю народа, однако Украина пережила еще одну зиму и остается несокрушимой.

Страны Балтии особенно остро ощущают угрозу со стороны России, поэтому последовательно и громко выступают за жесткие санкции и единство Европы, отметила спикер.

Как сообщалось, в четверг Сейм принял заявление о поддержке Украины, посвященное ее четырехлетнему противостоянию вооруженной агрессии России.

В заявлении отмечается, что Сейм отдает дань уважения народу и вооруженным силам Украины, которые уже четыре года героически противостоят полномасштабному вторжению России.

Читайте нас также:
#Украина #война #санкции #Европа #спорт #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
10
1
0
1
0
3

Оставить комментарий

(6)
  • Вк
    Виардо кузнецова
    25-го февраля

    И после душа непрочь бы причесаться

    5
    1
  • ЙВ
    Йожык Втумане
    24-го февраля

    Тупая курица.

    28
    2
  • A
    Aleks
    24-го февраля

    Шолом,Миериня.В то время,как приличные евреи стоят с плакатами в Нью Йорке :Израиль-антисемит и жгут израильские флаги,ты прикидывается латышской и отвлекаешь нас своими друзьями из России... Твой ,,гуманный Израиль,,убил только детей 20 тыс,а ты все про Россию А сколько твои друзья сионисты убили украинцев? Лех техдаен и Go to the на Ху...й in Israel!

    24
    2
  • З
    Злой
    24-го февраля

    Ну не знаю, подобные ещё 3 года назад говорили что экономика России разорвана в клочья, завязывайте там с наркотой.

    46
    4
  • ОГ
    Ольга Гадзане
    24-го февраля

    можно подумать, что Россия будет спрашивать у Латвии

    41
    4
  • П
    Процион
    24-го февраля

    Иди ужин приготовь мужу, если он у тебя вообще есть. В доме приберись, постирай тряпки, сама подмойся. Лезеши в сферы, в которых ты ничеге нп смыслишь и никому там не нужна.

    48
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Изображение к статье: Провозглашен закон о сохранении и защите Старого города Кулдиги
Изображение к статье: Латвия внесет 10 миллионов евро в инициативу НАТО PURL
Изображение к статье: Увеличена помощь для покрытия счетов за жилье. О каких суммах идет речь?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: И мастер такой молодой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: И мастер такой молодой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео