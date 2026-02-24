Поскольку начатая Россией кровавая война продолжается, нельзя допустить возвращения этой страны в международное сообщество, заявила спикер Сейма Дайга Миериня во вторник на внеочередном заседании парламента.

Миериня отметила, что за четыре года миру не удалось остановить развязанную Россией войну против Украины, последствиями которой стали разрушенные жизни, миллионы беженцев и огромное число жертв. Она подчеркнула, что агрессор не достиг своих целей, и война превратилась в затяжной кровавый конфликт, тогда как российский режим продолжает использовать ее как основу своей идеологии.

По словам Миерини, Россия стремится вернуться на международную арену через культуру и спорт, однако этого нельзя допустить, поскольку символике агрессора и выступлениям спортсменов под его флагом не место в Европе. Она раскритиковала уступки международных организаций, позволивших спортсменам страны-агрессора участвовать в зимних Олимпийских и Паралимпийских играх.

Спикер Сейма подчеркнула, что Россия продолжает нападать на мирное население Украины, целенаправленно разрушая энергетическую инфраструктуру и пытаясь сломить волю народа, однако Украина пережила еще одну зиму и остается несокрушимой.

Страны Балтии особенно остро ощущают угрозу со стороны России, поэтому последовательно и громко выступают за жесткие санкции и единство Европы, отметила спикер.

Как сообщалось, в четверг Сейм принял заявление о поддержке Украины, посвященное ее четырехлетнему противостоянию вооруженной агрессии России.

В заявлении отмечается, что Сейм отдает дань уважения народу и вооруженным силам Украины, которые уже четыре года героически противостоят полномасштабному вторжению России.