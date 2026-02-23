Baltijas balss logotype
Японский самолет для миллиардеров научился беспилотной посадке 0 217

Техно
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Страна Восходящего Солнца совершила авиационную революцию.

Страна Восходящего Солнца совершила авиационную революцию.

Кроме того, встроенная система автоматически оповещает службы управления воздушным движением о чрезвычайной ситуации.

Компания Honda Aircraft объявила, что самолет Elite II будет оснащен системой аварийной автоматической посадки Garmin (EAL), позволяющей ему при необходимости приземляться автономно. Это первый легкий двухдвигательный реактивный самолет в своем сегменте, получивший сертификацию на эту систему от FAA.

В Honda заявили, что установка этой технологии безопасности была «весьма ожидаемой» владельцами и операторами самолетов. В связи с этим компания также добивается сертификации EAL от регулирующих органов на других рынках, чтобы обеспечить такое же спокойствие во время полета и зарубежным пилотам.

Система EAL направляет самолет к ближайшему аэропорту для аварийной посадки. Сначала она оценивает погоду, рельеф местности, запас топлива и длину взлетно-посадочной полосы, чтобы выбрать оптимальный аэропорт, затем конфигурирует самолет для посадки, безопасно ведет его к земле и задействует тормоза до полной остановки на ВПП. Систему можно легко активировать нажатием кнопки, но она также включается автоматически, если пилот не реагирует. Кроме того, она автоматически оповещает службы управления воздушным движением о чрезвычайной ситуации.

Это не единственная полезная автономная функция, которой Elite II обзавелся с момента запуска в 2022 году. В 2024 году он стал первым самолетом своего типа, оснащенным автоматическим управлением тягой Garmin Autothrottle. Эта система автоматически управляет режимами двигателя от взлета до посадки, снижая рабочую нагрузку на пилота. В совокупности системы EAL и Autothrottle позволяют управлять самолетом одному пилоту.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
