Открыт способ предсказать болезнь Альцгеймера задолго до первых симптомов 0 514

Техно
Дата публикации: 22.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Открыт способ предсказать болезнь Альцгеймера задолго до первых симптомов
ФОТО: Global Look Press

Уровень белка p-tau217 в плазме помогает предсказать болезнь Альцгеймера.

Ученые разработали модель, которая позволяет по анализу крови оценить, когда у человека могут появиться симптомы болезни Альцгеймера. Работа опубликована в журнале Nature Medicine (NM).

Метод основан на измерении уровня белка p-tau217 в плазме крови. Этот белок отражает накопление в мозге амилоида и тау — двух ключевых патологических белков, связанных с болезнью Альцгеймера. Исследователи сравнили данные более 600 пожилых добровольцев и выяснили, что по уровню p-tau217 можно спрогнозировать начало симптомов с точностью примерно до трех-четырех лет.

Оказалось, что чем раньше в крови повышается p-tau217, тем позже обычно появляются клинические проявления. Например, если повышенный уровень белка выявлялся в 60 лет, симптомы могли развиться примерно через 20 лет. Если же изменения фиксировались в 80 лет, признаки болезни возникали в среднем через 11 лет. Это может говорить о том, что в более молодом возрасте мозг лучше компенсирует патологические процессы.

Авторы подчеркивают, что пока такой тест в основном нужен для научных исследований и клинических испытаний новых препаратов. Однако в будущем он может помочь врачам заранее определять людей из группы риска и планировать профилактические меры или лечение до появления выраженных когнитивных нарушений.

#медицина #наука #профилактика #мозг #диагностика #болезнь Альцгеймера
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
