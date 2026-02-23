"В Латвии, наконец, наступила оттепель. А вот политической оттепели в Евросоюзе - я имею в виду приход к власти в странах ЕС право-консервативных политиков, - придется ждать еще ни один год!" - говорит депутат Европарламента Вилис Криштопанс ("Патриоты Европы"-"Латвия на первом месте").

"Из 27 стран-членов ЕС лишь в трех у власти находятся консервативные силы. Из 720 евродепутатов хорошо если 200 придерживаются консервативных, традиционных ценностей. И в минувшем году вице-президент США Вэнс, и в этом году - госсекретарь США Рубио в Мюнхене призывали Европу защитить самих себя, свое будущее. Однако при нынешней Еврокомиссии никаких позитивных изменений ждать не приходится - продолжится губительный "зеленый курс", продолжатся прайды, все еще будут 100 полов вместо двух, миграционная политика будет способствовать дальнейшему наплыву граждан третьих стран... Ну а США будут развиваться экономически и все там будет хорошо!" - с грустью прокомментировал ситуацию в ЕС евродепутат Криштопанс.