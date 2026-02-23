Baltijas balss logotype
«Оттепель в Европе наступит не скоро...» 2 1212

В мире
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Оттепель в Европе наступит не скоро...»

Депутат Европарламента Вилис Криштопанс о том, услышат ли в Евросоюзе призывы руководителей Белого дома.

"В Латвии, наконец, наступила оттепель. А вот политической оттепели в Евросоюзе - я имею в виду приход к власти в странах ЕС право-консервативных политиков, - придется ждать еще ни один год!" - говорит депутат Европарламента Вилис Криштопанс ("Патриоты Европы"-"Латвия на первом месте").

"Из 27 стран-членов ЕС лишь в трех у власти находятся консервативные силы. Из 720 евродепутатов хорошо если 200 придерживаются консервативных, традиционных ценностей. И в минувшем году вице-президент США Вэнс, и в этом году - госсекретарь США Рубио в Мюнхене призывали Европу защитить самих себя, свое будущее. Однако при нынешней Еврокомиссии никаких позитивных изменений ждать не приходится - продолжится губительный "зеленый курс", продолжатся прайды, все еще будут 100 полов вместо двух, миграционная политика будет способствовать дальнейшему наплыву граждан третьих стран... Ну а США будут развиваться экономически и все там будет хорошо!" - с грустью прокомментировал ситуацию в ЕС евродепутат Криштопанс.

#США #Европарламент #Латвия #Еврокомиссия #Евросоюз #политика
Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    24-го февраля

    В Латвии наступила оттепель...😀?! Вообще то этот факт очень заметен,стоит только выйти на улицу.😎 Или КриштопАнс имел ввиду что то другое? Тогда где и в каких местах?!

    4
    5
  • I
    Inga
    24-го февраля

    импотент

    3
    6

