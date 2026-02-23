Общая стоимость восстановления в Украине на 31 декабря 2025 года составляет $588 млрд (более 500 млрд евро) в течение следующего десятилетия, что почти втрое превышает прогнозируемый номинальный ВВП Украины за 2025 год.

Такую обновленную "Быструю оценку нанесенного ущерба и потребностей на восстановление (RDNA5)"обнародовали правительство Украины, группа Всемирного банка, Европейская комиссия и ООН 23 февраля.

"Поддержка помогает нам срочно отремонтировать нашу критически важную инфраструктуру, чтобы страна продолжала функционировать, а также продолжать систематические меры по восстановлению, сосредоточенные на энергетических проектах и жилье для наших людей", - прокомментировала результаты премьер-министр Юлия Свириденко.

В прошлом году оценка потребностей составляла $524 млрд, годом ранее - $486 млрд, еще годом ранее - $411 млрд.

Отмечается, что оценка RDNA5, которая охватывает нанесенный ущерб за почти четыре года с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2025 года, демонстрирует, что прямой ущерб в Украине сейчас достиг $195 млрд по сравнению с $176 млрд в оценке RDNA4 и $152 млрд в оценке RDNA3.

"Больше всего пострадали жилой, транспортный и энергетический секторы. Убытки, потери и потребности остаются сосредоточенными в прифронтовых областях и мегаполисах", - говорится в документе.