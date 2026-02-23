Baltijas balss logotype
Названа стоимость восстановления Украины после 4 лет войны 4 2699

В мире
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фото - полиция Украины

Фото - полиция Украины

Общая стоимость восстановления в Украине на 31 декабря 2025 года составляет $588 млрд (более 500 млрд евро) в течение следующего десятилетия, что почти втрое превышает прогнозируемый номинальный ВВП Украины за 2025 год.

Такую обновленную "Быструю оценку нанесенного ущерба и потребностей на восстановление (RDNA5)"обнародовали правительство Украины, группа Всемирного банка, Европейская комиссия и ООН 23 февраля.

"Поддержка помогает нам срочно отремонтировать нашу критически важную инфраструктуру, чтобы страна продолжала функционировать, а также продолжать систематические меры по восстановлению, сосредоточенные на энергетических проектах и жилье для наших людей", - прокомментировала результаты премьер-министр Юлия Свириденко.

В прошлом году оценка потребностей составляла $524 млрд, годом ранее - $486 млрд, еще годом ранее - $411 млрд.

Отмечается, что оценка RDNA5, которая охватывает нанесенный ущерб за почти четыре года с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2025 года, демонстрирует, что прямой ущерб в Украине сейчас достиг $195 млрд по сравнению с $176 млрд в оценке RDNA4 и $152 млрд в оценке RDNA3.

"Больше всего пострадали жилой, транспортный и энергетический секторы. Убытки, потери и потребности остаются сосредоточенными в прифронтовых областях и мегаполисах", - говорится в документе.

#Украина #ООН #война #инфраструктура #восстановление #Европейская комиссия #экономика #политика
  • свп
    сила в правде
    23-го февраля

    А чего енто фото константиновки приклепали? Вроде жители ДНР не давали свое согласие более находится в составе краины. Ну а если начистоту, то если цинично, то изношенный советский жилой фонд, который снесли в москве еще в 2000-х - не сильно и жалко. Отстроят новые дома. С новыми трубами, а не как у нас в кенгараксе.

  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    23-го февраля

    Короче три годовых бюджета Украины, как мы поняли. Восстанавливать в любом случае России. Хотя ЕС хочет поучаствовать в процессе инвестициями и выполнением заказов, спасительных для европейской экономики в ожидании огромного платёжеспособного строительного рынка промпредприятий и транспортных магистралей, огромных массивов сносимого жилья, кварталов руин и развалин. Для Европы эта война сулит спасительные блага, а России непомерную нагрузку на экономику и госбюджет. Так может, в этом и состоит окончательная цель? Россию максимально ослабить и Европу при этом спасти, за американские деньги 💰💸 (или китайские?).

  • bt
    bory tschist
    23-го февраля

    ... вот, для скорейшего восстановления Украины – постепенно (кому непонятно) арестовываются счета "российских патриотов", пока ещё – прячущих свои валютныезадницы в банках ЕС и США. p.s. ... завтра уже не будет лучше, чем – вчера

  • A
    Aleks
    23-го февраля

    В Донецке ,российская территория,до сих пор проблемы с водой. Бюджетникам Водоканала полгода не выплачивали зарплату,ведь ДНР руководит бывший МММ шик ,израильтянин Пушилин,собравший вокруг себя таких же израильтян.😈👽

