Конец? Солнце погрузится в затяжную депрессию 1 801

Техно
Дата публикации: 22.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Конец? Солнце погрузится в затяжную депрессию
ФОТО: Global Look Press

XRAS: активность Солнца обрушилась до самых низких значений, впереди депрессия.

Активность Солнца обрушилась до минимальных значений за последние два года после еще недавних бурных рекордов столетия, которые звезда поставила в начале года (по силе радиационного шторма и по числу сильных вспышек в одной области). Эксперты Лаборатории солнечной астрономии в Telegram-канале предрекают, что это может быть началом затяжной «депрессии».

«Индекс солнечной активности достиг сегодня нулевого уровня — впервые с апреля 2024 года. Звезда кажется полностью опустошенной. Все выглядит как начало очень длительной депрессии», — пишут ученые.

При этом исследователи полагают, что полного прекращения солнечной активности ждать не следует — это явление временное.

#наука #депрессия #солнце
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    23-го февраля

    Погодите, что всемирное потепление отменяется? А мы уже столько бабок похоронили в этом мероприятии.

    1
    0

