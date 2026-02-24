Число учеников достаточное для выполнения минимальных требований, однако школу планируют ликвидировать. Такой необычный сценарий уже в ближайшее время может коснуться Начальной школы Балдоне, которую дума Кекавского края планирует объединить с местной средней школой. Самоуправление объясняет это качеством образования и прогнозами на будущее, указывающими на существенное снижение числа учащихся, сообщают Новости ТВ3.

Начальная школа Балдоне вместе с Музыкальной школой располагается в одном из самых примечательных зданий города — в историческом здании, известном как Белый дворец Балдоне. Школа находится здесь со времени восстановления независимости, однако многие родители обеспокоены ее будущим, поскольку решение о ликвидации начальной школы путем присоединения к большой Средней школе Балдоне принимается в большой спешке, сообщает ТВ3.

«Ощущения, конечно, не из лучших. Мы видим, что это решение поспешное и в какой-то мере политически мотивированное, потому что никаких конкретных причин, по которым эту школу нужно закрывать, не приводится. Родители ощущают довольно нигилистическое отношение со стороны думы, проводящей эти ненужные изменения. Мы провели расчеты, изучили все законы и видим, что школа соответствует всем установленным требованиям», — говорит председатель совета Балдонской начальной школы Улдис Даубе.

В шести классах начальной школы сейчас обучаются 83 ученика. Наполняемость классов разная: если в первом классе 19 учеников, то в шестом — всего четыре. Родители отмечают, что именно небольшие классы стали причиной, по которой они выбрали эту школу для своих детей, поэтому намерены бороться за ее будущее.

«Здесь, в Балдонской начальной школе, учатся дети, которые в большой школе вообще не смогли бы учиться. Именно поэтому мы хотим сохранить эту школу, потому что это единственная возможность для этих детей получать образование здесь. Очень тяжело наблюдать, что самоуправлению не интересны такие маленькие школы, что ему не интересна судьба детей», - поясняет Индра Кундзиня, мама ученика Балдонской начальной школы.

Родители также подчеркивают, что при закрытии начальной школы будет утрачен ее главный плюс — то, что в одном здании находятся общеобразовательная школа и Музыкальная школа, которую посещает примерно половина учеников.

«Это главная причина, по которой дети здесь учатся. Они могут осваивать музыкальный инструмент сразу после занятий в начальной школе, и родители уверены и им удобно привезти ребенка и оставить на весь день, а вечером забрать домой», — добавил Даубе.

В думе Кекавского края признают, что родителям так удобно, однако необходимо думать и о равном качестве образования. Начальная школа сейчас не может обеспечить все то, что предоставляет большая Балдонской средняя школа. Кроме того, демографические тенденции показывают, что за последние годы число детей в Балдоне сократилось почти на 40%, а прогнозы свидетельствуют, что в ближайшие три года первоклассников станет так мало, что их всех можно будет разместить в одной средней школе.

«Рядом с нами, на расстоянии километра, находится Балдонская средняя школа, где можно учиться с первого по двенадцатый класс, где есть спорт, STEM-направление, полный штат специалистов поддержки, работающих с особыми программами, и даже такая деталь, как медсестра на полной ставке. Там полный комплект, чего, к сожалению, невозможно обеспечить в такой маленькой школе, как Балдонская начальная школа», - поясняет председатель думы Кекавского края Виктория Байре.

В то же время, если всех учеников начальной школы перевести в среднюю, проблемой могут стать помещения, поскольку они не безграничны. Уже звучали предположения, что часть занятий могла бы проходить в корпусе, где сейчас располагается Балдонская художественная школа: днем там проходили бы школьные уроки, а вечером — творческие занятия. Директор художественной школы говорит, что представить такое трудно.

«По нашему мнению, это совершенно невозможно. Это мастерская живописи, где находятся мольберты, картины; наши ученики работают с профессиональными красками, поэтому есть растворители и различные материалы. Здесь наглядные пособия. Невозможно проводить уроки латышского языка или математики в таких помещениях. Фактически в таком случае будет разрушена не только начальная школа, но и художественная школа», — говорит директор Балдонской художественной школы Таливалдис Музыкантс.

В самоуправлении отмечают, что вопрос использования помещений художественной школы окончательно не решен. Кроме того, планируется переходный период — юридически школы объединят, но еще год обучение сможет продолжаться в нынешнем здании. Тем временем родители Балдонской начальной школы в четверг, когда дума Кекавского края будет решать вопрос о ее будущем, готовятся организовать пикет и направили видеообращение президенту государства с призывом не допустить реорганизации школы.