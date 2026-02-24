Предваряет Великий Пост Сырная Седмица или Масленица. В эту неделю верующие отказываются от мяса, что помогает им постепенно входить в постную диету.

Начался Великий пост: как правильно провести время духовного очищени

Для людей непосвященных Великий Пост – сущая мука. На мясо, молоко, рыбу, яйца – табу. Торты, пирожные – тоже под запретом.

Однако спроси любого христианина о его отношении к Посту, он, не задумываясь, ответит, что ждет его с великой радостью, которую никто ничем заменить не сможет. Почему так? Попробуем разгадать этот ребус.

Начало и конец Великого поста в 2026 году

Великий пост, предшествующий празднику Светлого Христова Воскресения — Пасхе — в 2026 году начался 23 февраля и продлится по 11 апреля.

История и суть Великого поста

Есть мнение, что Великий Пост был установлен в память о постном подвиге Христа, который после Своего Крещения 40 дней без воды и еды находился в пустыне.

Однако есть и другая версия. На заре христианства перед Крещением будущим чадам Церкви было предписано усиленно молиться и поститься. Крестины проходили несколько раз в год, да и то – по большим праздникам, одним из которых была Пасха. Желающих принять Крещение называли оглашенными. Так в солидарность с оными крещенные христиане тоже соблюдали пост и сугубо молились о спасении всего мира. Пост был установлен не одномоментно, практика и опыт пощения приобретались в течение многих лет. И сейчас современный устав обязывает чад Церкви поститься 47 дней.

Сам Пост состоит из двух периодов, это Святая Четыредесятница и затем Страстная Седмица.

Святая Четыредесятница – дни, когда мы идем навстречу Богу. Через ограничение в пище, молитву и покаяние в грехах мы постепенно приближаем себя ко встрече с Христом Воскресшим.

Страстная Седмица – дни, когда Сам Христос идет к нам через последние проповеди, Тайную Вечерю, Голгофу и Воскресение. Так вместе с Богом мы встречаем самый главный христианский праздник – Пасху.

Питание и близость в Великий пост

Самыми строгими неделями Поста считаются первая и Страстная Седмица. Усердные христиане в эти дни порой даже не вкушают ничего сытнее кусочка хлеба и воды. Но этот подвиг под силу далеко не всем.

К еде во время Поста нужно подходить разумно. Ни в коем случае не нужно слушать чужих советов и шерстить Интернет. Опирайтесь на собственные силы, здоровье и благословение священника, у которого исповедуетесь. Он, как никто другой, знает и чувствует ваше духовное состояние.

Пост – не диета. Не можешь жить без мяса – ешь мясо. Не можешь жить без молока – пей молоко. Цель Великого Поста – не в запрете на творог или колбасу, а в покаянии.

Что касается супружеской близости, то здесь ответственность лежит на самих супругах. Если оба соблюдают пост, то, как правило, они ограничивают себя и в делах интимных.

Если постится только один из супругов, а второй о посте даже не помышляет и требует от постящегося исполнения супружеского долга, то этот самый долг нужно исполнять. Об этом еще апостол Павел сказал: «Но, во избежание блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа» (1 Кор 7:1-7). К тому же, цель Поста – не разрушить мир в семье, а укрепить его.

Как правильно соблюдать Великий пост

О духовной составляющей поста просто и лаконично рассказал протоиерей Владимир Вигилянский. Лучше него и не скажешь.

1. Учимся молиться. Прибавляем к тому, что имеем, еще что-то.

Если дома вообще не молимся, то творим, хоть краткую, но регулярную молитву.

Если совершаем утреннее и вечернее правило, то начинаем ежедневно или читать Псалтырь, или главу из Евангелия.

Если ходим в храм только в воскресенье, то прибавляем еще хотя бы один день в будни.

2. Учимся бороться с грехами. Предлагаю из всех повторяющихся прегрешений выбрать самое маленькое и попробовать его победить. Ну, например, навык высказывать свое недовольство по поводу всего, что видишь или слышишь. Или обсуждать с близким другом (подругой) третьи лица. Или употреблять в разговоре бранные слова.

Или держать старую обиду на родственника (начальника, учительницу, соседа и т. п.). Как это победить? Ежедневно молиться за него.

3. Учимся покаянию. Выбираем из списка грехов самые тайные – те, которые скрыты от глаз окружающих и за которые особенно стыдно. Идем на исповедь и спрашиваем священника, как с ними бороться. Священник – человек опытный, он наверняка посоветует то, что надо.

4. Учимся творить добрые дела. «Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 25, 35-36).

Каждый день вечером испытываем свою совесть: какое доброе дело я сделал сегодня? Кого утешил, кому помог, кому уделил время и т.д.? Если этого не было, то осознать, что день прожил зря.

5. Учимся радоваться. Красоте Божиего мира. Божиим дарам и талантам, которыми наделены люди. Проявлениям любви, сострадания, милосердия. Обретению смыслов, логики, гармонии, истины. Короче, всему тому, что нас приближает к Богу.

Популярные вопросы и ответы

Пост накладывает много запретов в отношении еды и поведения. Однако гастрономические ограничения — это лишь помощь человеку в его борьбе со страстями.

Почему первая неделя Великого поста считается самой строгой?

На первую седмицу – начало поста приходятся самые строгие ограничения. Церковь хочет провести верующих к Богу через молитвы, показать, что истинный путь требует работы над собой и преодоления собственных ограничений, поэтому главный акцент касается темы покаяния.

Какие службы проводятся в храмах на первой неделе Великого поста?

Начало великопостных служб посвящено продолжительным покаянным молитвам, которые готовят христиан к встрече Пасхи.

В первую седмицу в церквях во время богослужений исполняют «Вечную память» — особенное песнопение для торжественного поминовения усопших христиан.

С первого дня Великого поста в храмах священники читают на часах (так называется особая служба) Евангелие, а по особым дням совершают Соборование и поминание Страстей Христовых.

Во вторник они читают стихиры постной Триоди, в среду проводят Литургию Преждеосвященных Даров, а в воскресенье – Литургию Василия Великого, которая завершается молебном Торжества православия над ересями.

Что нельзя есть на первой неделе Великого поста?

В первую неделю поста верующим запрещены мясо, молоко, сливочное масло, рыба, яйца, сдобная выпечка и любые крепкие напитки.

В Греции, где креветки и морепродукты считаются легкой и дешевой едой, их разрешают даже в период Великого поста. У нас такая пища допускается только в отдельные дни поста.

Помним также, что в эти дни нежелательно устраивать праздники дома, принимать гостей и посещать развлекательные заведения.