Кофе богат антиоксидантами, необходимыми для нашего организма, и может способствовать снижению веса. Однако, если в этот бодрящий напиток добавить неподходящие ингредиенты, вы рискуете навредить своему здоровью. Многие популярные добавки к кофе содержат сахар и другие вредные компоненты, которые могут привести к увеличению веса, воспалениям и другим проблемам. Если вы не предпочитаете классический черный кофе, стоит знать, какое молоко лучше всего добавлять, чтобы извлечь максимальную пользу. Об этом сообщает She Finds.

Многие люди сталкиваются с непереносимостью лактозы, и в целом диетологи не рекомендуют использовать цельное коровье молоко в кофе.

Некоторые виды молока часто содержат добавленный сахар и ароматизаторы, что также не является оптимальным выбором для здоровья. Однако существует множество полезных альтернатив! Диетолог Келси Коста утверждает, что соевое молоко, особенно обогащенное, является одним из самых полезных вариантов для добавления в кофе.

Хотя миндальное и овсяное молоко стали популярными в последние годы, Коста подчеркивает, что соевое молоко — «главная рекомендация, когда речь идет о самом полезном молоке для вашего кофе». По её словам, «оно обладает множеством преимуществ для здоровья, которые выделяют его среди других видов молока», не забывая о его «гладкой и кремовой текстуре».

Высокое содержание белка

Что же делает это молоко таким полезным? Во-первых, диетолог отмечает, что соевые бобы, из которых оно производится, «являются отличным источником растительного белка», что делает это молоко «превосходным выбором для тех, кто хочет увеличить потребление белка или перейти на более растительную диету». В одной порции содержится 7 граммов белка, что делает его лидером по содержанию белка среди растительных молок. На самом деле, «обогащенное соевое молоко — единственное растительное молоко, признанное Министерством сельского хозяйства США пищевой альтернативой коровьему молоку», — говорит эксперт.

Полезные жиры

Кроме того, соевое молоко содержит полезные жирные кислоты, которые могут оказать положительное влияние на здоровье сердца. «Оно также часто обогащается витаминами и минералами, такими как кальций и витамин D, которые важны для здоровья костей», — добавляет Коста. «Таким образом, учитывая баланс белка, полезных жиров и необходимых питательных веществ, обогащенное соевое молоко является наилучшим выбором для вашего кофе».

Безопасность соевого молока

Если вы слышали, что соевые продукты могут способствовать развитию гормонозависимого рака, не стоит беспокоиться. Коста уверяет, что это миф. «Многочисленные исследования подтвердили безопасность и значительную пользу для здоровья этих продуктов, даже предполагая, что изофлавоны могут защищать от некоторых распространенных видов рака, таких как рак молочной железы и простаты».

«Выбор несладкого соевого молока может помочь вам избежать добавления сахара, способствовать достижению ваших целей по снижению веса и укреплению здоровья», — подчеркивает диетолог.

Ограничение добавленного сахара в рационе имеет важное значение, независимо от выбранного вами молока, так как чрезмерное потребление сахара может привести к серьезным рискам для здоровья, включая увеличение веса.

В конечном итоге, большинство экспертов согласны с тем, что самый полезный кофе — это классический черный кофе, без добавления молока (или с добавлением полезных специй). Тем не менее, если вы хотите добавить немного сливочного вкуса, диетолог уверяет, что соевое молоко, вероятно, будет самым полезным вариантом для здоровья.

Источник: 1001sovet