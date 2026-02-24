Кисломолочные изделия — это отличный способ улучшить микрофлору кишечника и очистить организм от токсинов и шлаков. Особенно важно в зимний период — эти продукты способны укреплять иммунную систему.

Кефир и йогурт являются наиболее популярными и доступными кисломолочными продуктами. Следует сразу уточнить, что речь идет о натуральном йогурте без добавок, так как только в этом случае он представляет собой низкокалорийный продукт, который легко усваивается организмом.

В целом, эти два продукта имеют схожие вкусовые качества и свойства, однако между ними существуют важные различия. Кефир — это напиток с кисловатым вкусом, который может быть слегка газированным. Йогурт, напротив, обладает более густой текстурой и мягким вкусом.

Процессы их производства также различаются: в йогурте происходит молочнокислое брожение, тогда как в кефире — кисломолочное и спиртовое, благодаря наличию натуральных дрожжей.

Еще одно отличие касается закваски. В йогурт добавляются два вида бактерий — болгарская палочка и термофильный стрептококк. В кефир же вводится закваска кефирного грибка, содержащая множество молочных бактерий.

Тем не менее, несмотря на различия, вопрос о том, что полезнее, остается открытым. Обобщая результаты исследований и рекомендации диетологов, можно сказать, что ответ довольно прост: каждый должен выбирать сам. Иными словами, при выборе продукта человеку стоит учитывать свои вкусовые предпочтения и индивидуальные особенности организма, так как пользу можно извлечь как из йогурта, так и из кефира.