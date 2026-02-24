В вопросе о том, является ли латвийская лесная политика долгосрочной и дружественной природе, прийти к единому мнению сложно, пишет Latvijas Avīze.

Чем ближе отвечающий к государству и проводимой им политике, тем более позитивно его мнение, чем ближе к негосударственным организациям - тем более критично.

На субъективный взгляд кажется, что государственная политика Латвии в области управления лесами ставит в приоритет заготовку древесины для деревообрабатывающей отрасли страны. Эта отрасль составляет 30% латвийской обрабатывающей промышленности, обеспечивает рабочие места для 14 000 человек и формирует 20% экспорта латвийских товаров.

Негосударственные организации больше акцентируют внимание на интересах леса как единой экосистемы и видового разнообразия, выступая против нынешних объемов вырубки. Так объясняет политику ведения лесного хозяйства Латвии директор лесного департамента Министерства земледелия Арис Янсонс:

"Я считаю, что в Латвии существует долгосрочная политика ведения лесного хозяйства, которая способствует специализации лесов в соответствии с целью их использования и связанными с этим ограничениями".

С этой точки зрения латвийские леса можно разделить на несколько групп. Первая группа - леса, целью ведения хозяйства в которых является увеличение или поддержание биологического разнообразия - таких лесов чуть более 10%, и в них, за отдельными исключениями, невозможна хозяйственная деятельность, здесь происходят только природные процессы - это разные природные охраняемые зоны и заповедники.

Следующая группа - леса, главной целью которых является охрана биоразнообразия, однако в них возможна ограниченная хозяйственная деятельность, например, рубки ухода за лесом. Наконец, самая большая группа - так называемые хозяйственные леса, которые занимают 70% площади всех лесов Латвии. В этих лесах основной целью является хозяйственная деятельность, но и здесь сохраняются элементы, поддерживающие биологическое разнообразие, например, так называемые экологические деревья, которые оставляются не менее пяти на каждый гектар на всех лесных полянах, зачастую до десяти. На данный момент накопление таких экологических деревьев в Латвии уже составляет 19,8 млн кубометров.

Нельзя не упомянуть и другие элементы биоразнообразия в хозяйственных лесах: омертвевшая древесина, муравейники, норы животных, различные впадины, птичьи гнезда и группы деревьев вокруг них. Таким образом, в ходе хозяйственной деятельности в латвийских лесах учитываются интересы сохранения природы.