Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвийский лес как ресурс или как экосистема: где проходит граница? 0 150

Бизнес
Дата публикации: 24.02.2026
LETA
Изображение к статье: Латвийский лес как ресурс или как экосистема: где проходит граница?
ФОТО: Unsplash

В вопросе о том, является ли латвийская лесная политика долгосрочной и дружественной природе, прийти к единому мнению сложно, пишет Latvijas Avīze.

Чем ближе отвечающий к государству и проводимой им политике, тем более позитивно его мнение, чем ближе к негосударственным организациям - тем более критично.

На субъективный взгляд кажется, что государственная политика Латвии в области управления лесами ставит в приоритет заготовку древесины для деревообрабатывающей отрасли страны. Эта отрасль составляет 30% латвийской обрабатывающей промышленности, обеспечивает рабочие места для 14 000 человек и формирует 20% экспорта латвийских товаров.

Негосударственные организации больше акцентируют внимание на интересах леса как единой экосистемы и видового разнообразия, выступая против нынешних объемов вырубки. Так объясняет политику ведения лесного хозяйства Латвии директор лесного департамента Министерства земледелия Арис Янсонс:

"Я считаю, что в Латвии существует долгосрочная политика ведения лесного хозяйства, которая способствует специализации лесов в соответствии с целью их использования и связанными с этим ограничениями".

С этой точки зрения латвийские леса можно разделить на несколько групп. Первая группа - леса, целью ведения хозяйства в которых является увеличение или поддержание биологического разнообразия - таких лесов чуть более 10%, и в них, за отдельными исключениями, невозможна хозяйственная деятельность, здесь происходят только природные процессы - это разные природные охраняемые зоны и заповедники.

Следующая группа - леса, главной целью которых является охрана биоразнообразия, однако в них возможна ограниченная хозяйственная деятельность, например, рубки ухода за лесом. Наконец, самая большая группа - так называемые хозяйственные леса, которые занимают 70% площади всех лесов Латвии. В этих лесах основной целью является хозяйственная деятельность, но и здесь сохраняются элементы, поддерживающие биологическое разнообразие, например, так называемые экологические деревья, которые оставляются не менее пяти на каждый гектар на всех лесных полянах, зачастую до десяти. На данный момент накопление таких экологических деревьев в Латвии уже составляет 19,8 млн кубометров.

Нельзя не упомянуть и другие элементы биоразнообразия в хозяйственных лесах: омертвевшая древесина, муравейники, норы животных, различные впадины, птичьи гнезда и группы деревьев вокруг них. Таким образом, в ходе хозяйственной деятельности в латвийских лесах учитываются интересы сохранения природы.

Читайте нас также:
#Латвия #экология #древесина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Недельная поездка в Барселону станет дороже на 100 евро: Каталония повысила туристический сбор
Изображение к статье: Джордж Вашингтон по-прежнему взирает с баксов. Иконка видео
Изображение к статье: Каникулы - это веселье и покупки. Иконка видео
Изображение к статье: Rietumu Banka внедрил Apple Pay

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: И мастер такой молодой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: И мастер такой молодой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео