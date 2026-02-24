Baltijas balss logotype
Это нужно: глава Банка Латвии призывает вывести госкомпании на биржу

Бизнес
Дата публикации: 24.02.2026
BB.LV
ФОТО: LETA

Котирование акций государственных предприятий на бирже позволило бы жителям инвестировать в Латвию, заявил в интервью агентству LETA президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Комментируя планы по частичному размещению акций госкомпаний на бирже, глава Банка Латвии отметил, что в последние месяцы можно видеть, что в этом направлении предпринимаются определенные шаги и ведутся дискуссии. Казакс выразил надежду, что следующий Сейм "действительно реализует это на практике".

"Выгода от этого заключалась бы как в более качественном управлении, так и в том, что в конечном итоге у жителей Латвии появится возможность инвестировать в Латвию. Сейчас финансовые инвестиции в Латвии очень сложны и затруднительны. Таким образом, польза была бы, и это позволило бы также финансировать часть текущих расходов правительства без заимствований", — сказал Казакс, пояснив, что речь не идет о полной передаче этих предприятий частному сектору.

Он подчеркнул, что речь идет лишь о небольшой доле и миноритарных правах, поэтому государство не потеряет влияние. "Если в стандартной ситуации для экономистов это вполне очевидная выгода, то политически, как мы видим, это сложно. Но я очень надеюсь, что для следующего Сейма этот вопрос останется актуальным и мы воспользуемся этой возможностью", — отметил Казакс.

Он рассказал, что в настоящее время во втором пенсионном уровне у жителей накоплено 10 миллиардов евро, а в депозитах жителей и предприятий — около 20 миллиардов евро.

"Если это сложить, получится уже почти 30 миллиардов евро. В Латвии мы способны удержать из этого сравнительно небольшую часть, потому что финансовый рынок просто не развит. Это нужно, просто нужно", — сказал Казакс о котировании акций госкомпаний на бирже.

Он подчеркнул, что чем быстрее это будет сделано, тем лучше, и призвал смотреть не только в масштабе Латвии.

Казакс пояснил, что в масштабе Латвии это один из элементов, но не следует терять европейскую перспективу, поскольку Латвии выгодна сильная Европа.

"Латвия будет в безопасности, Латвия будет экономически сильной и политически устойчивой тогда, когда Европа будет сильной. Поэтому и Латвии, принимая решения по вопросам Европы, следует держать это в уме", — сказал Казакс, подчеркнув, что очень важно, чтобы у Латвии был такой же голос, как у любой другой страны еврозоны. В интересах Латвии — сильная европейская экономика. Это помогает Латвии как экспортеру и как государству, находящемуся у границы с Россией.

#инвестиции #финансы #Латвия #Европа #биржа #акции #экономика #Мартиньш Казакс #политика
(2)
    Inga
    24-го февраля

    не работает итого,какая поза токов и доход. как всегда война ,разруха ,бедствия. есле видно, кто это сделал,есть куда предьявлять в эти времена. Хватет мне тут ныть.

    Nothing Special
    24-го февраля

    Да мы и так инвестируем во всех вас! Просто хотите по тихой за копейки продать эти два жирных пирожка готовым акционерам, которые на старте купят дофига процентов задешман, а вы напилы свои намутите за такую услугу, белыми нитками все шито.

