Комментируя планы по частичному размещению акций госкомпаний на бирже, глава Банка Латвии отметил, что в последние месяцы можно видеть, что в этом направлении предпринимаются определенные шаги и ведутся дискуссии. Казакс выразил надежду, что следующий Сейм "действительно реализует это на практике".

"Выгода от этого заключалась бы как в более качественном управлении, так и в том, что в конечном итоге у жителей Латвии появится возможность инвестировать в Латвию. Сейчас финансовые инвестиции в Латвии очень сложны и затруднительны. Таким образом, польза была бы, и это позволило бы также финансировать часть текущих расходов правительства без заимствований", — сказал Казакс, пояснив, что речь не идет о полной передаче этих предприятий частному сектору.

Он подчеркнул, что речь идет лишь о небольшой доле и миноритарных правах, поэтому государство не потеряет влияние. "Если в стандартной ситуации для экономистов это вполне очевидная выгода, то политически, как мы видим, это сложно. Но я очень надеюсь, что для следующего Сейма этот вопрос останется актуальным и мы воспользуемся этой возможностью", — отметил Казакс.

Он рассказал, что в настоящее время во втором пенсионном уровне у жителей накоплено 10 миллиардов евро, а в депозитах жителей и предприятий — около 20 миллиардов евро.

"Если это сложить, получится уже почти 30 миллиардов евро. В Латвии мы способны удержать из этого сравнительно небольшую часть, потому что финансовый рынок просто не развит. Это нужно, просто нужно", — сказал Казакс о котировании акций госкомпаний на бирже.

Он подчеркнул, что чем быстрее это будет сделано, тем лучше, и призвал смотреть не только в масштабе Латвии.

Казакс пояснил, что в масштабе Латвии это один из элементов, но не следует терять европейскую перспективу, поскольку Латвии выгодна сильная Европа.

"Латвия будет в безопасности, Латвия будет экономически сильной и политически устойчивой тогда, когда Европа будет сильной. Поэтому и Латвии, принимая решения по вопросам Европы, следует держать это в уме", — сказал Казакс, подчеркнув, что очень важно, чтобы у Латвии был такой же голос, как у любой другой страны еврозоны. В интересах Латвии — сильная европейская экономика. Это помогает Латвии как экспортеру и как государству, находящемуся у границы с Россией.