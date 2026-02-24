Молодая французская компания в сфере оборонных технологий Harmattan AI за полгода изготовила и поставила армии тысячу разведывательных коптеров для военных учений «Орион 26». Такая скорость должна стать «нашей новой нормой», отметила министр вооруженных сил Катрин Вотрен.

Генеральная дирекция по вооружению (DGA) уже 10 лет заказывает дроны для французской армии. Раньше речь шла о сотнях аппаратов ежегодно. Ни один французский производитель не выпускал более 200–300 дронов за год.

Сегодня, на фоне войны в Европе, перед оборонной промышленностью ставят задачу сделать производство маленьких дронов (весом менее 150 кг) массовым. В этих целях в июне 2024 года министерство вооруженных сил инициировало «Пакт по воздушным оборонным дронам». К нему на сегодняшний день присоединились более 170 крупных компаний, стартапов и исследовательских центров.

Одной из задач перед ними поставили поставку тысячи недорогих тренировочных коптеров для масштабных военных учений «Орион 26», которые проходят во Франции с февраля этого года. В этих учениях увидели отличную возможность протестировать беспилотники. Одним из ключевых был вопрос цены, рассказал на пресс-коференции военный инженер, координатор «Пакта оборонных дронов» Арно Мори. Если один дрон стоит, скажем, 10–20 тысяч евро, тысяча дронов — это уже 10–20 миллионов. Плюс ко всему на военных учениях дроны обычно уничтожаются.

«Наша новая норма»

DGA поставила амбициозную цель: произвести тысячу коптеров ценой менее тысячи евро за единицу в период меньше года, чтобы успеть к учениям «Орион». В феврале 2025 года Гендирекция по вооружению объявила европейский тендер, выдвинув еще одно условие: электронные карты по отслеживанию дронов должны быть сделаны в Европе.

Предприятия отправили в DGA около 30 предложений. Тендер выиграл французский стартап Harmattan AI, основанный в 2024 году: его проект учебного дрона SONORA посчитали наиболее удачным с технической и финансовой точек зрения. Он позволяет солдатам вести разведку и наблюдение.

На сайте производителя сказано, что коптер весит менее 1,8 кг, имеет дальность действия в два километра и может работать автономно более 40 минут. Готовится к применению он менее чем за минуту. Особо важно, что дрон полностью модульный: его запчасти можно легко заменить, что упрощает техобслуживание и время простоя.

Коптер SONORA оснащен встроенным искусственным интеллектом, который работает без подключения к облаку. Это позволяет ему работать даже без GPS.

Harmattan AI разрабатывает и собирает свои дроны на территории Франции в партнерстве с французской компанией Lynred, которая поставляет инфракрасные камеры. Армия заказала стартапу Harmattan AI тысячу учебных аппаратов в конце июня 2025 года. Заказ был выполнен к концу декабря. «Никогда столько дронов во Франции не производили за такое короткое время», — отметил Арно Мори. В январе этого года тысячу коптеров SONORA передали сухопутным войскам.

Министр вооруженных сил Катрин Вотрен недавно заявила, что такая оперативность должна стать «нашей новой нормой». Извлекая уроки из войны в Украине, нужно «сократить цикл между выявлением оперативных потребностей и поставкой этих средств», — призвала министр.

«Война трансформируется, требует постоянной адаптации и ускорения. (…) Это техническая революция, организационная революция, и, прежде всего, революция в менталитете», — добавила Катрин Вотрен.

Перед фирмами, которые присоединились к «Пакту по воздушным оборонным дронам», уже поставили пять других задач. DGA планирует и дальше стимулировать французское (или европейское) производство деталей для беспилотников. Одной из проблем является то, что в Европе пока не производят электрических двигателей для дронов.

Еще одна проблема: производство дронов становится массовым, но число операторов сильно не меняется. Сейчас обсуждается использование искусственного интеллекта для автоматизации полетов и эксплуатации дронов, указал Арно Мори.