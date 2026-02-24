Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Rail Baltica - чиновники «включили режим дурака» 2 4847

Наша Латвия
Дата публикации: 24.02.2026
pietiek.com
Изображение к статье: Rail Baltica - чиновники «включили режим дурака»
ФОТО: LETA

"Время, когда нужно было оценить или, точнее, переоценить целесообразность проекта «Rail Baltica», давно прошло. Сейчас настало время минимизировать убытки, - пишет Айвар Стракшас на портале Pietiek.com.

Переоценивать нужно было до заключения договора о строительстве центрального железнодорожного вокзала в Риге, когда выяснилось, что строительство вокзала будет в два раза дороже, чем планировалось, и финансирования нет. Вместо этого ответственные чиновники включили режим «дурака» и продолжают действовать.

О какой-либо экономической целесообразности проекта «Rail Baltica» с текущими запланированными затратами не может быть и речи. Поэтому стараются об этом не говорить. В то же время для реализации этого политического проекта не хватает денег.

Если не будет экономической целесообразности, то придется финансировать и вечно поддерживать за счет других областей. Скорее всего, за счет проектов, находящихся под контролем Министерства транспорта. Можно забыть об инвестициях в дорожную инфраструктуру и улучшение качества автомобильных дорог.

«Rail Baltica» слишком велик для экономики Латвии, чтобы его можно было поддерживать как политически значимый проект. Поэтому задать вопрос о целесообразности продолжения проекта логично и правильно.

Несколько слов в защиту паровых локомотивов для сравнения: «... поедете на скорости парового локомотива?»

Еще во времена царя, в 1913 году, во время испытаний паровозов серии S в Даугавпилсе был установлен рекорд скорости около 180 км/ч. Это и по сей день является неофициальным рекордом Балтийской железной дороги, хотя прошло уже 113 лет".

Читайте нас также:
#финансы #Латвия #транспорт #строительство #проекты #инфраструктура #экономика #Rail Baltica #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
35
0
2
2
0
3

Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    24-го февраля

    «включили режим дурака»

    == А разве они его выключали?

    61
    1
  • A
    Aleks
    24-го февраля

    Как только не будет денег и оттуда украсть половину,то начнутся вопли о нецелесообразности проекта😀

    69
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как в этом году подать годовую декларацию о доходах? Разъясняет гендиректор СГД
Изображение к статье: «Здравоохранение в Латвии доведено до какой-то новой низшей точки!»
Изображение к статье: Пенсия, равная стоимости 63 кг колбасы
Изображение к статье: Женщины Латвии по-прежнему ощущают неравенство в семье и оплате труда

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: И мастер такой молодой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: И мастер такой молодой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео