У известного астрофизика Стивена Хокинга были сомнения на счет того, сможет ли человечество пережить следующую тысячу лет.

"Не думаю, что человеческая раса переживет следующие тысячу лет, если мы не расселимся в космосе", - предупреждал он однажды, утверждая, что жизнь на Земле слишком подвержена катастрофам.

Как пишет издание Ecoticias, имеются ввиду катастрофы природного характера, которые могут вызывать изменения климата.

В одном из интервью физик-теоретик предостерег, что "слишком много несчастных случаев может произойти с жизнью на одной планете", и утверждал, что человечеству необходимо достичь звезд, чтобы снизить риск вымирания. На протяжении многих лет он повторял эту обеспокоенность.

В частности, Хокингу не давали покоя такие вопросы как ядерная война, неконтролируемое изменение климата, искусственно созданные пандемии, неконтролируемый искусственный интеллект и быстрый рост населения.

Все это ученый считал угрозами, которые, по его мнению, могут парализовать цивилизацию в течение следующей тысячи лет.

"Для него освоение космоса было не просто приключением. Это была долгосрочная страховка", - написало издание.

Изменение климата

Климатология помогает объяснить, почему слова Хокинга так актуальны сейчас. По данным Межправительственной панели по изменению климата, к 2020 году глобальное потепление достигло примерно 1,1 градуса Цельсия. Это дополнительное тепло проявляется в повседневной жизни в виде более высоких счетов за электроэнергию во время летней жары, потопов, урожаев, пострадавших от засухи или поздних заморозков.

В то же время, в ходе оценки биоразнообразия, проведенной при поддержке ООН, было установлено, что около миллиона видов животных и растений находятся под угрозой исчезновения, многие - в течение нескольких десятилетий из-за потери среды обитания, загрязнения, инвазивных видов и изменения климата.

Последний доклад Программы ООН по окружающей среде предполагает, что при нынешней политике мир будет двигаться к потеплению примерно на 3 градуса в этом столетии, что намного превышает безопасные температурные пределы.

Космос как страховочный вариант

Хокинг считал, что строительство постоянных человеческих поселений за пределами Земли будет иметь важное значение. Однако эксперты подчеркивают простую реальность - в обозримом будущем любая база на Луне или Марсе будет размещать только небольшие экипажи в суровых условиях, снабженные с Земли и защищенные технологиями, которые могут дать сбой.

Для всех остальных единственный пригодный для дыхания воздух, пригодная для земледелия почва и питьевая вода по-прежнему будут здесь, на Земле.

"Вот почему сокращение выбросов, расширение использования возобновляемых источников энергии, защита лесов и океанов и перепроектирование городов для более чистого транспорта имеют гораздо большее значение, чем надежда на быстрый путь к спасению. Более прохладная планета и более здоровые экосистемы - это наиболее практичный "страховой полис", который у нас есть", - констатировало издание.

Прогноз Хокинга сегодня

Издание отметило, что в практическом плане предупреждение Хокинга звучит не столько как призыв отказаться от Земли, сколько как напоминание о том, что наши умные технологии могут либо усугубить риски, либо помочь нам отступить от края пропасти. Это говорит о том, что сотрудничество в области климата, биоразнообразия и общественного здравоохранения так же важно, как и следующая крупная космическая миссия.

"В большинстве случаев наша лучшая стратегия выживания по-прежнему начинается с выбора, который сохраняет климат пригодным для жизни и биосферу устойчивой, пока мы осторожно исследуем мир за пределами нашей планеты", - заключило издание.

Стивен Уильям Хокинг (8 января 1942, Оксфорд — 14 марта 2018, Кембридж) — британский физик-теоретик, космолог, астрофизик и писатель. Директор по научной работе Центра теоретической космологии Кембриджского университета. Автор ряда научных трудов, в том числе совместной с Роджером Пенроузом работы по теоремам о гравитационной сингулярности в рамках общей теории относительности и теоретическому предсказанию выделения чёрными дырами излучения, часто именуемого излучением Хокинга. Хокинг первым изложил космологическую теорию, в которой были объединены представления общей теории относительности и квантовой механики. Активно поддерживал многомировую интерпретацию квантовой механики.

Хокинг был почётным членом Королевского общества искусств, пожизненным членом Папской академии наук, был удостоен Президентской медали Свободы — высшей награды для гражданских лиц в США. В 2002 году по результатам опроса Би-би-си «100 величайших британцев всех времён» Хокинг занял 25-е место. Учёный был Лукасовским профессором математики Кембриджского университета в 1979—2009 годах, добился коммерческого успеха благодаря научно-популярным произведениям, в которых он рассуждает о собственных теориях и космологии в целом. Книга Хокинга «Краткая история времени» входила в список бестселлеров британского издания The Sunday Times на протяжении рекордных 237 недель.

У Хокинга была редкая медленно развивающаяся форма болезни моторных нейронов (также известна как боковой амиотрофический склероз или болезнь Лу Герига), которая постепенно на протяжении десятилетий парализовывала его. После потери речи Хокинг был в состоянии общаться посредством синтезатора речи, изначально с помощью ручного переключателя, впоследствии — используя мышцу щеки. 14 марта 2018 года умер в возрасте 76 лет.