Первый замначальника департамента корпоративного имущества Российских железных дорог Анастасия Котковская в ходе конференции «Корпоративное имущество РЖД: ресурс развития городов» сообщила, что начальная цена Рижского вокзала в Москве на торгах составит 4 млрд руб. с учетом НДС. (44 304 982,21 EUR).

Строительство Рижского вокзала началось по высочайшему указу императора Николая II от 2 марта 1897 года. Местом возведения была выбрана Крестовская застава Москвы. В это время здесь находились лишь две водонапорные башни. Городская управа поставила «Обществу Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги», занимавшемуся строительством, три условия. Организацию обязали благоустроить близлежащие улицы и позаботиться о состоянии Москворецкого водопровода. Кроме того, новое здание должно было гармонировать с водонапорными башнями.

Торжественное открытие объекта состоялось 11 сентября 1901 года. Изначально вокзал назывался Виндавским, от магистрали Москва — Виндава. Новый транспортный узел соединил столицу с незамерзающими морями Балтики.

Архитектором проекта стал Станислав Бржозовский, строительством руководил Юлий Дидерихс, его помощником был Фома Богданович-Дворжецкий. Вокзал было решено выполнить в популярном в то время неорусском стиле, подражающем постройкам XVI—XVII веков. В итоге его оформили в виде трех двухэтажных «теремов». Их соединяли одноэтажные переходы.

Само здание украсили наличниками, кокошниками, бегунками и крытым крыльцом, напоминающим о боярских палатах. Все элементы оказались удачно сбалансированы.

Несмотря на старинный внешний вид, вокзал был одним из самых технически оснащенных в Москве. Внутреннее и наружное освещение обеспечивала собственная автономная электростанция. Над платформами были установлены металлические навесы, они защищали пассажиров от снега. Здание располагалось параллельно железнодорожным путям.

После открытия

Вокзал был разделен на две станции: пассажирскую и грузовую. Они назывались Москва-Пассажирская Балтийская и Москва-Товарная Балтийская. Вокзал стал одним из самых загруженных в Москве. Он позволял отправиться не только в Прибалтику, но также в Польшу и Белоруссию.

Популярность вокзала сильно сократилась в годы Первой мировой войны. Вывоз товаров из порта Виндавы прекратился, так как немецкий флот перекрыл Балтику. В 1915 году кайзеровские войска захватили часть Прибалтики, включая Виндаву. В Москву по железной дороге направились беженцы.

Советские годы

После революции страна потеряла Прибалтику и Московско-Виндавская линия лишилась своей значимости. В 1920–1930-х годах пассажиропоток и грузопоток через Виндавский вокзал были невелики. Со станции ходили пригородные поезда до Волоколамска. В 1930 году вокзал был переименован в Балтийский, а в середине 1930-х — в Ржевский.

В 1940 году Прибалтика была присоединена к СССР, официально статус Эстонии, Литвы и Латвии в Советском Союзе был закреплен в 1945 году. Для вокзала началась вторая жизнь. В 1948 году он был переименован в Рижский. Загруженность поездов стала увеличиваться, к 1984 году вокзал принимал и отправлял по шесть пар поездов дальнего следования, а также десятки пригородных электричек. Для советских граждан новые республики стали собственной «заграницей». В 1970-х был демонтирован железный навес над путями.

В современной России

Советский Союз развалился в 1991 году, Эстония, Литва и Латвия стали независимыми государствами, а для туристов открылись другие направления за пределами страны. Популярность Рижского вокзала вновь стала падать. В 1995 году была проведена частичная реконструкция объекта. В конце XX века в столице началось строительство Третьего транспортного кольца. Оно затронуло и территорию Рижского вокзала, был частично снесен грузовой двор, камеры хранения и другие подсобные помещения. Однако стройка не коснулась главного здания.

В начале 2000-х годов вокзал предлагалось закрыть вместе с Савеловским из-за небольшой загрузки, а подземные пути ликвидировать. Планы в итоге не были реализованы. Постепенно вокзал стал вновь востребован у людей, путешествующих между Россией и Латвией. Кроме того, отсюда отправлялись пригородные электрички до Волоколамска, Шаховской, Павшино, Дедовска, Нахабино, Новоиерусалимской, Румянцево.

В 2001 году над главным подъездом вокзала установили новые часы. В начале каждого часа они отбивали первые две строки из припева песни Раймонда Паулса «Вернисаж».

В 2007 году был проведен капитальной ремонт вокзала. В рамках реконструкции укрепили несущие конструкции и привели в порядок фасады. Исторические элементы декора при этом были сохранены. В том же году на территории вокзала был открыт выставочный комплекс «РЖД». Здесь посетители могут увидеть исторические макеты и экспозиции, рассказывающие о железнодорожном транспорте в России. На территории вокзала также находится детский центр «РЖД». В 2023–2024 годах вокзал вновь реконструировали. На нем появились новые платформы, обновленные билетные кассы дальнего следования, медпункт и санитарные комнаты. На платформах установили навесы во всю длину и лавочки, сделали энергоэффективное освещение. В настоящее время вокзал используется только для пригородного сообщения.

Герой кинематографа

Рижский вокзал многократно показывался в кино. На нем снимались сцены «Баллады о солдате» (1959), «Трактира на Пятницкой» (1978), «Вокзала для двоих» (1982), «Мы из джаза» (1983), «Бригады» (2002) и «Адмирала» (2008).

Дважды Рижский вокзал появлялся в «Семнадцати мгновениях весны». Он «сыграл» сразу два зарубежных вокзала: сначала немецкий приграничный вокзал, а потом вокзал Берна. С него Штирлиц провожал радистку Кэт.