Муниципальное ООО «Rīgas satiksme» перераспределит 1,374 млн евро на строительство продления 7-й трамвайной линии, доведя общий объем финансирования до 29,449 млн евро, во вторник решило правительство, пишет ЛЕТА.

Одновременно в правилах о строительстве восьми пунктов мобильности в Риге и пригороде, предусматривающих также работы по продлению трамвайной линии, срок реализации проекта продлен на два месяца — с 31 мая 2026 года до 31 июля 2026 года.

В Министерстве сообщения пояснили, что финансирование работ по трамвайной линии будет перераспределено из проекта по закупке электробусов и развитию сети зарядки в Риге, где удалось сэкономить 1,37 млн евро.

Таким образом, общее финансирование строительства восьми пунктов мобильности в Риге и пригороде составит 60,744 млн евро. Из них на продление 7-й трамвайной линии предусмотрено 29,449 млн евро, Рижскому самоуправлению на строительство шести пунктов мобильности в Риге — 27,643 млн евро, самоуправлению Адажского края на строительство пункта мобильности «Carnikava» — 1,186 млн евро, а самоуправлению Саулкрастского края на строительство пункта мобильности «Saulkrasti» — 2,466 млн евро.

В министерстве сообщили, что работы реализуются в соответствии с первоначальным графиком, однако выявлены незначительные риски, связанные со сдвигами сроков реализации проектов. Ряд проектов пунктов мобильности в Риге и проект реконструкции трамвайной линии взаимосвязаны с техническими решениями других проектов, например, с инженерными коммуникациями.

В ходе реализации проектов существенно увеличился объем проектируемых и реконструируемых инженерных коммуникаций по сравнению с выявленным на этапе предварительного исследования, что привело к задержкам выполнения работ. Кроме того, часть запланированных работ осуществляется на объектах недвижимости ГАО «Latvijas dzelzceļš» (LDz), поэтому реализацию пунктов мобильности необходимо согласовывать с работами LDz.

Также исполнители проектов зависят от сроков реализации других связанных проектов, например, реконструкции моста Земитана в Риге.

В министерстве отмечают, что с учетом сдвигов графика часть работ переносится, а неблагоприятные погодные условия осенью прошлого года повлияли на качество и безопасность строительных работ. В связи с этим выполнение ряда работ отложено на весну и лето 2026 года.

Дополнительно Рижское самоуправление планирует соединить пункт мобильности «Шкиротава» с проектом продления 7-й трамвайной линии, обеспечив полноценную пешеходную и велосипедную инфраструктуру между объектами. Для этого необходимо провести закупку строительных работ и строительного надзора, и продление срока реализации проекта позволит выполнить его в установленные сроки и в пределах финансирования, подчеркивают в министерстве.

Как сообщалось ранее, для реализации проекта продления трамвайной линии заключен договор с ООО «Binders» на разработку строительного проекта, выполнение строительных работ и авторский надзор.

Также сообщалось, что в январе 2024 года правительство поддержало подготовленный министерством проект правил, определяющих порядок реализации и надзора за инвестициями Фонда восстановления в строительство восьми пунктов мобильности в Риге и пригороде.