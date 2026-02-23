Baltijas balss logotype
«Варка не спасет»: токсиколог объяснил, что делать с проросшей картошкой

Еда и рецепты
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Варка не спасет»: токсиколог объяснил, что делать с проросшей картошкой

Проросший картофель часто встречается в конце зимы как в домашних запасах, так и на прилавках магазинов. Урожай, собранный осенью, начинает быстро портиться, и врачи советуют избегать его употребления, поскольку он может быть небезопасен. Вот почему.

 

В конце зимы стоит более внимательно осматривать картофель при покупке, выбирая плотные клубни без гнили, глазков на кожуре и отростков. По словам токсиколога Михаила Кутушова, использование проросшего картофеля в кулинарии может быть опасным. Это связано с наличием токсичного вещества — соланина, которое в обычном картофеле содержится в небольших количествах, но при прорастании его уровень возрастает, особенно в ростках, позеленевших участках и под кожурой, сообщает Doctorpiter.

Не стоит надеяться, что варка или жарка сделают такой картофель безопасным. Как подчеркивает токсиколог, соланин не разрушается при термической обработке.

«Проросшая картошка может привести к отравлению соланином, что вызовет тошноту, рвоту, диарею, а также головные боли и озноб. Часто люди даже не осознают, что причиной их резкого ухудшения здоровья стал зеленоватый и проросший картофель», — предупреждает Михаил Кутушов, добавляя, что дети особенно уязвимы к такому отравлению.

Белые отростки и глазки на кожуре картофеля свидетельствуют о том, что в корнеплоде практически не осталось витаминов.

Если вы случайно употребили проросший картофель, Михаил Кутушов рекомендует принять активированный уголь, а при появлении симптомов отравления немедленно обратиться к врачу.

Чтобы картофель хранился дольше и медленнее прорастал, специалист советует:

* хранить картофель в прохладном темном месте,

* не хранить его рядом с яблоками, луком и помидорами. Эти фрукты и овощи выделяют этилен, который ускоряет прорастание картофеля.

Опасный картофельный газ

В прошлом году во Владивостоке двое мужчин погибли в подвале, перебирая старую картошку. Многие знают, как специфически пахнет гнилой картофель. Следователи выдвинули версию, что именно эти испарения могли стать причиной их смерти.

Как объясняла аллерголог-иммунолог Елена Парецкая, при гниении картофеля в воздух выделяются сернистые аналоги спиртов — тиолы, которые могут вызвать отравление. При этом для отравления картофельными газами не обязательно находиться в погребе целый день; в некоторых случаях достаточно 15-30 минут.

По словам врача, картофельный газ очень тяжелый и оседает на полу, поэтому человек дышит им активно. Чем меньше помещение, тем выше риск отравления. Поэтому в погребе, где хранятся овощи, необходимо проветривать помещение каждый раз перед работой или, при возможности, установить вентиляцию.

