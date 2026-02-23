Baltijas balss logotype
Упал дома: президенту Литвы сделали хирургическую операцию 1 2181

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Упал дома: президенту Литвы сделали хирургическую операцию

Президенту Литвы Гитанасу Науседе сделали операцию на предплечье после того, как он травмировался дома.

О травме литовского президента стало известно в воскресенье. В его администрации тогда рассказали, что Науседа получил бытовую травму дома.

По данным администрации, после оказания первой помощи Науседа отправился в Республиканскую Вильнюсскую университетскую больницу, где ему была проведена операция из-за рваной раны левого предплечья.

Планировалось, что после операции президент останется в больнице на ночь.

В понедельник президента Литвы выписали из больницы.

#Литва #здравоохранение #медицина #президент #новости #травма
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • П
    Процион
    23-го февраля

    Сочувствую, чисто по-человечески.

    7
    32

Видео