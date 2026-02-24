Пока что артистка не состоит в отношениях и не спешит их начинать после последних изменений в жизни.

В Голливуде активно обсуждают слухи о возможных изменениях в личной жизни Николь Кидман, однако источники из окружения актрисы уверяют: о новых отношениях пока не идет речи.

Николь Кидман приписывают новый роман после развода Текст: Валігура Марина, 20 февраля 2026, 16:36 Николь Кидман приписывают новый роман после развода Фото: Getty Images Николь Кидман, вероятно, больше не одна Голливудские таблоиды снова обратили внимание на личную жизнь Николь Кидман, которая недавно пережила непростое развод.

Відео дня Play Video Издание Radar Online сообщает, что актрисе якобы приписывают возможный роман с Полом Салемом - председателем совета директоров MGM Resorts International, одного из крупнейших в мире операторов казино и гостиничных комплексов. По словам инсайдеров, бизнесмен не скрывает симпатии к оскароносной актрисе в своем кругу общения.

Однако те же источники подчеркивают: Кидман и Салем знакомы через общих друзей и несколько раз виделись в компании, но не проводили время наедине. О полноценном романтическом отношении пока не идет речь. По словам людей из близкого окружения актрисы, Николь не состоит в отношениях и не спешит их начинать после последних изменений в жизни.

Отдельное внимание СМИ обратили на реакцию бывшего мужа Кидман - музыканта Кита Урбана. По информации источников, его задели громкие заголовки о возможном новом романе актрисы.

"Кит возмущен тем, что Николь так быстро нашла себе нового партнера, а тот факт, что он старше ее, известный мультимиллионер, только усиливает его гнев и ревность по поводу их возможного союза" - отмечают собеседники издания.

Другие источники добавляют, что, несмотря на внешне мирный развод, тема личной жизни Кидман остается для Урбана болезненной, а любые упоминания о ее возможных новых отношениях лишь усиливают напряжение.

