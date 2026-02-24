Король Великобритании Карл III впервые лично посетил показ в рамках Лондонская неделя моды. Монарх прибыл на открытие мероприятия, чтобы подчеркнуть важность устойчивого развития в индустрии моды.

Неожиданное появление на старте недели моды

Неделя моды в Лондоне началась с визита Карла III на показ британского бренда Tolu Coker. Прибытие монарха держалось в тайне до последнего момента. В сопровождении главы Британского совета моды Лоры Уир он занял место в первом ряду рядом с дизайнером Стелла Маккартни, известной своей многолетней приверженностью принципам экологичного люкса.

Перед началом шоу король осмотрел экспозицию, посвящённую инновациям в сфере устойчивых материалов, а затем пообщался с молодыми британскими дизайнерами, включая основательницу одноимённого бренда Толу Кокер.

Назначение посла Sustainable Markets Initiative

Ключевым событием визита стала церемония, во время которой Карл III объявил Стеллу Маккартни официальным послом Sustainable Markets Initiative — программы, созданной под его патронажем для продвижения экологически ответственного бизнеса.

В знак признательности дизайнер получила символический подарок — кашемировый шарф бренда Erdos из монгольского волокна, украшенный эмблемой Terra Carta — инициативы, направленной на объединение бизнеса вокруг природоохранных целей.

Продолжение королевской традиции

Визит Карла III стал продолжением традиции участия британской монархии в культурной жизни страны. В 2018 году Елизавета II посетила показ дизайнера Ричард Куинн и вручила ему первую награду за вклад в развитие британской моды.

Влияние визита на индустрию

Появление Карла III на Лондонской неделе моды подчеркнуло растущую роль устойчивого развития в модной индустрии. Поддержка со стороны монарха усиливает внимание к вопросам экологичного производства и ответственному потреблению, которые становятся ключевыми для будущего отрасли.

