США и Иран "быстро скатываются к военному столкновению", а надежды на дипломатическое решение спора вокруг иранской ядерной программы "стремительно тают". Об этом Reuters заявили американские и иранские источники, а также дипломаты стран Персидского залива и Европы.

По словам собеседников агентства, за последние дни динамика переговоров стала заметно хуже на фоне резкого наращивания американского военного присутствия на Ближнем Востоке и сохранения принципиальных разногласий по ключевым пунктам – обогащение урана, санкции и ракетная программа.

Reuters пишет, что в Израиле и ряде государств Персидского залива считают военный сценарий более вероятным, чем достижение договоренности. Израильские источники заявили агентству, что разрыв между позициями Вашингтона и Тегерана "не поддается преодолению", а вероятность военной эскалации в ближайшей перспективе высока.

Один из наиболее показательных эпизодов, который Reuters приводит со ссылкой на источник, знакомый с ходом контактов: на переговорах в Женеве оманские посредники передали главе МИД Ирана Аббасу Аракчи конверт с американскими предложениями, касающимися ракетной тематики. По словам собеседника агентства, Аракчи отказался даже открывать конверт.

Собеседники Reuters отмечают, что дипломатическое "окно" сужается на фоне усиления военной компоненты: США проводят масштабное развертывание сил в регионе, а переговорный процесс вязнет в "красных линиях" обеих сторон.

При этом окончательного решения о нанесении удара администрация Дональда Трампа, по данным агентства, еще не объявляла.

Концентрация американских сил в регионе

Авианосная ударная группа Abraham Lincoln давно находится в зоне ответственности CENTCOM (Аравийское море). Состав авиакрыла CVW-9: F-35C, F/A-18E/F, EA-18G, E-2D, CMV-22B, MH-60R/S. В составе эскорта: эсминцы Frank E. Petersen Jr., Michael Murphy, Spruance (и атомная многоцелевая ПЛА сопровождения).

Авианосная ударная группа Gerald R. Ford уже вошла в Средиземное море (прошла Гибралтар 20 февраля) и направляется в восточное Средиземноморье. Судя по всему, ее основной задачей будет поддержка Израиля в период боевых действий против Ирана. Вместе с авианосцем следует эсминец сопровождения Mahan. Кроме того, в группировку включены еще несколько эсминцев.

По оценке Reuters, авианосцу Gerald R. Ford потребуется еще около недели, чтобы достичь восточной части Средиземноморья.

По данным Air & Space Forces Magazine, в последние дни отмечалась необычно масштабная переброска: в регион прибыли дополнительные самолеты F-22 (и в ближайшие дни ожидается пополнение), несколько эскадрилий F-35, F-15E Strike Eagle, F-16 и т.д. В регион и Европу перебрасывают самолеты E-3 Sentry AWACS, E-11 BACN (воздушный ретранслятор связи), RC-135 Rivet Joint (радиоэлектронная разведка), P-8 Poseidon (морская разведка). Только на минувшей неделе в Европу прибыли более десяти американских самолетов дозаправки.

На авиабазе Мауафак ас-Салти в Иордании США уже разместили примерно втрое больше самолетов, чем обычно. За прошедшую неделю на базе приземлилось не менее 68 американских транспортных самолетов.

При этом усиливаются системы ПРО за счет переброски Patriot и THAAD.

Reuters сообщает, что в администрации США рассматривали отправку еще одного авианосца – George H.W. Bush, но он проходил сертификацию и ему потребовалось бы более месяца, чтобы дойти до региона.

Военные специалисты следят за перемещениями американских стратегических бомбардировщиков (включая B-2), отмечая, что их приближение к региону (например, их появление на авиабазе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане) будет индикатором скорого начала боевых действий против Ирана.

Возможность "ограниченного" удара

Ранее президент США Дональд Трамп ответил утвердительно на вопрос журналистов, рассматривает ли он возможность нанесения ограниченного удара по Ирану с целью оказания давления на Тегеран. "Думаю, я могу сказать, что рассматриваю такую возможность", - цитирует президента агентство Reuters.

Издание Wall Street Journal писало, что Трамп рассматривает возможность нанесения первоначального ограниченного удара по Ирану. По словам источников, знакомых с ситуацией, предварительный удар, если он будет санкционирован, может быть нанесен в ближайшие дни, он будет нацелен на несколько военных или правительственных объектов. Если это не принесет результата, против Тегерана будет начата широкомасштабная военная операция.

Однако крайне маловероятно, что в ответ на какие-либо военные действия со стороны США иранцы не ответят масштабными ударами по американским базам на Ближнем Востоке и по Израилю, после чего "ограниченная" война станет невозможной.

Axios: Пентагон представил Трампу сценарии по Ирану – включая ликвидацию Хаменеи

Портал Axios опубликовал материал о том, что в администрации президента США Дональда Трампа обсуждается широкий спектр вариантов действий в отношении Ирана – от попытки заключить новое ядерное соглашение до силовых сценариев.

По сведениям авторов публикации Барака Равида и Марка Капуто, Белый дом готов рассмотреть вариант, при котором Тегерану может быть позволено лишь "символическое" обогащение урана, если это будет исключать путь к созданию ядерного оружия.

Одновременно, как пишет Axios со ссылкой на высокопоставленных собеседников, Пентагон представил Трампу несколько военных опций, включая сценарий, предусматривающий ликвидацию верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, его сына Моджтабы и других представителей руководства.

Один из источников подтвердил: такой план был представлен Трампу несколько недель назад, однако решение не было принято.