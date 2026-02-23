Специалисты Боткинской больницы сообщили, что улучшить зрение можно, включая в рацион оранжевые продукты. В то же время, людям старше 45 лет врачи настоятельно рекомендуют проходить ежегодные обследования, как передают Новости Ю.

Медики Боткинской больницы провели исследование, которое показало, что правильное питание может помочь в решении незначительных проблем со зрением. В частности, рекомендуется употреблять оранжевые продукты, такие как морковь, перец, хурма и другие, так как они богаты веществами, способствующими улучшению зрения.

Анализ данных, собранных за несколько лет офтальмологами, позволил врачу Андрею Лапочкину сделать вывод, что на качество зрения существенно влияет глазное давление. Этот показатель является ключевым фактором, способствующим развитию глаукомы. Согласно статистике, это заболевание чаще всего диагностируется у людей старше 55 лет, однако в последние годы оно стало встречаться и у молодежи.

Для поддержания хорошего зрения важно своевременно реагировать на возникающие проблемы. Врачи советуют правильно питаться, проходить ежегодные профилактические обследования и сокращать время, проведенное за компьютером. Напоминаем: ученые установили, что для безопасности глаз расстояние от экрана компьютера до лица должно составлять не менее 50 сантиметров.