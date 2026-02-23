Гренки — простое блюдо, которое многие помнят с детства. Оно ассоциируется с домашним уютом и семейными завтраками.

Список ингредиентов:

шесть ломтиков батона;

два яйца;

три столовые ложки воды;

две столовые ложки сметаны;

растительное масло по вкусу;

соль по вкусу.

Гренки часто готовят на завтрак или в качестве перекуса. Особую нежность и хрустящую корочку им придаёт не молоко, а сметана. Она добавляет лёгкую кислинку, уравновешивает сладость и делает структуру ломтиков более воздушной. Для идеальной консистенции яйца взбивают со сметаной и небольшим количеством воды. Ломтики батона при необходимости разрезают пополам.

Приготовление:

Далее в глубокой миске соединяют яйца со сметаной и солью, добавляют воду и размешивают массу до полной однородности. Сковороду прогревают на небольшом огне, вливают масло. Ломтики батона обмакивают в приготовленную смесь и выкладывают партиями. Готовят под крышкой, оставив небольшой зазор, до появления золотистой корочки, при необходимости снимая лишнюю влагу бумажным полотенцем. Затем кусочки переворачивают и держат на огне ещё несколько минут.

Обжаренные гренки выкладывают на бумажные салфетки, чтобы впиталось лишнее масло. При умеренном нагреве корочка образуется постепенно, а крышка удерживает тепло и пар, поэтому внутри ломтики остаются нежными, а снаружи приятно хрустят.