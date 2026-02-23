Американский президент Дональд Трамп советуется со своим окружением насчет преемника, он выбирает между вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио, сообщили Axios несколько источников.

По их словам, разговоры об этом стали чаще. Все пять собеседников, поделившихся содержанием бесед с Трампом, предупредили, что частая похвала президентом Рубио не связана с охлаждением Трампа к Вэнсу.

«Мечта президента на 2028 год — это тандем Вэнс — Рубио, — и, чтобы было ясно, Вэнс во главе <...> Но был бы Трамп доволен тандемом Рубио — Вэнс? Безусловно», — сказал советник президента, у которого Трамп недавно спрашивал мнение о будущем лидере Республиканской партии.

Как пишет портал, у Вэнса есть политические советники, которые составят костяк его президентской кампании, если он будет баллотироваться на пост президента в 2028 году. Однако у Рубио такой инфраструктуры нет, но он говорил, что поддержит кандидатуру Вэнса.

При этом у вице-президента есть серьезный недостаток в образе мышления Трампа — их должности. Рубио из-за своих должностей появляется в новостях гораздо чаще, чем Вэнс. «А Трамп жадно поглощает новости», — пишет Axios.

Отчасти это проблема и для Рубио. По словам источников, госсекретарю и советнику по нацбезопасности было бы трудно перейти с двух таких важных постов на должность вице-президента. Трамп это знает, и некоторые советники предполагают, что одна из причин, по которой он постоянно возвышает Рубио, — побудить его баллотироваться вместе с Вэнсом.

При этом советники Трампа говорят, что президент не будет полностью определяться с преемником, чтобы не отвлекать команду от своей текущей работы и потому что не хочет выглядеть так, будто теряет власть.

В ранних опросах среди республиканцев на праймериз 2028 года Вэнс значительно опережает Рубио и любого другого республиканца. Опрос Университета Нью-Гэмпшира избирателей на первых в стране праймериз показал, что у Вэнса 53% гипотетических голосов, а у Рубио — только 7%.