Испанский анестезиолог Давид Каллехо порекомендовал людям, страдающим бессонницей, спать в носках. По его словам, чулочно-носочные изделия способствуют снижению внутренней температуры тела до уровня, благоприятного для засыпания. Об этом пишет 20minutos.

По словам врача, для качественного сна необходимо естественное понижение температуры тела. Носки, надетые на ночь, вызывают расширение кровеносных сосудов в стопах, благодаря чему усиливается теплоотдача и организм быстрее охлаждается.

Каллехо обратил внимание на важность правильного выбора носков. Тесные модели способны нарушить кровообращение, а изделия из синтетики — спровоцировать повышенное потоотделение и дискомфорт. Оптимальным вариантом считаются свободные носки из натуральных материалов.

Эксперт также указал критерии диагностики бессонницы: нарушения сна должны наблюдаться не реже трёх раз в неделю в течение месяца и более. Кроме того, о проблеме свидетельствует ухудшение дневного самочувствия: постоянная усталость, снижение работоспособности и способности к обучению из‑за недостатка сна.