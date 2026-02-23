Глава дипломатии ЕС Кая Каллас призвала министров иностранных дел стран-членов Евросоюза работать над лоббированием сокращения численности Российской армии.

Кая Каллас заявила по прибытии на встречу глав МИД стран‑членов Евросоюза, что если будут вводиться ограничения для украинской армии, то таких же мер нужно добиваться по отношению к российским ВС. Однако на вопрос украинских журналистов, какой размер Вооруженных сил РФ она считает оптимальным, дипломат затруднилась ответить, отметив, что это «не к ней».

При этом Каллас подчеркнула, что остается единственным европейским чиновником, который всерьез поднимает тему ограничения численности армии в контексте возможных мирных договоренностей. По ее словам, важнее не то, кто будет вести переговоры с Москвой, а то, что Брюссель будет требовать. «Евросоюз должен требовать как можно больше, чтобы получить хоть что‑то», — сказала Каллас.