Каллас заявила о желании сократить численность армии России 4 1988

В мире
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Каллас заявила о желании сократить численность армии России
ФОТО: Global Look Press

Каллас призвала страны ЕС добиваться от России сокращения численности ее армии.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас призвала министров иностранных дел стран-членов Евросоюза работать над лоббированием сокращения численности Российской армии.

Кая Каллас заявила по прибытии на встречу глав МИД стран‑членов Евросоюза, что если будут вводиться ограничения для украинской армии, то таких же мер нужно добиваться по отношению к российским ВС. Однако на вопрос украинских журналистов, какой размер Вооруженных сил РФ она считает оптимальным, дипломат затруднилась ответить, отметив, что это «не к ней».

При этом Каллас подчеркнула, что остается единственным европейским чиновником, который всерьез поднимает тему ограничения численности армии в контексте возможных мирных договоренностей. По ее словам, важнее не то, кто будет вести переговоры с Москвой, а то, что Брюссель будет требовать. «Евросоюз должен требовать как можно больше, чтобы получить хоть что‑то», — сказала Каллас.

#дипломатия #ограничения #переговоры #Кая Каллас #Евросоюз #Россия #армия #политика
(4)
  • ТТ
    Тим Тим
    23-го февраля

    Так давай сразу:1. Сократить армию . 2.Вывести еë за Урал. 3.Ядерный арсенал поделить между ЕС и Украиной.4.Быть посланной вместе с требованиями на мужской половой орган.

    10
    0
  • YY
    Yu Yu
    23-го февраля

    это не мария и анна

    7
    1
  • VS
    Vad Sorry
    23-го февраля

    А что ещё она хочет??? Она столько говорит , и такие глупости, про неё я только заголовки ,читаю дальше ни имеет смысла, всё одно и тоже, бред сивой кабылы

    39
    1
  • JL
    Janina LV
    23-го февраля

    Когда в голове больше вопросов, чем ответов, говори все с трибуны, что придет в голову! Главное, никакой реальности, громко и без деталей. Политика Каллас: я так решила, я так хочу.

    23
    1
