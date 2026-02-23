Baltijas balss logotype
Одна страна Европы пообещала Украине помочь быстро вступить в ЕС 1 691

В мире
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Одна страна Европы пообещала Украине помочь быстро вступить в ЕС
ФОТО: Global Look Press

Спикер Сейма Чажастый: Польша поможет Украине ускоренно вступить в ЕС.

Польша поможет Украине ускоренно вступить в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил спикер польского Сейма Влодимеж Чажастый на встрече со своим украинским коллегой Русланом Стефанчуком в Киеве, передает издание Onet.

«Мы поможем вам во вступлении в Европейский союз. Вы войдете в Европейский союз», — подчеркнул он.

В своем выступлении Влодимеж Чажастый указал на сложные моменты истории польско-украинских отношений, но добавил, что из нее стоит делать правильные выводы. Спикер Верховной Рады Стефанчук, в свою очередь, поблагодарил Польшу за уже оказанную поддержку.

Влодимеж Чажастый и Руслан Стефанчук также подписали декларацию о поддержке польским парламентом в стремлении Украины вступить в ЕС.

#Польша #Украина #декларация #парламент #поддержка #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    23-го февраля

    «Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?»© Будущее туманно, на самом деле. Обещаний много, дел ожидаем с интересом 🫩 Поживем-увидим!

    2
    0

