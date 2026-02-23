Baltijas balss logotype
Назван главный страх США из-за Ирана 1 555

Дата публикации: 23.02.2026
Изображение к статье: Назван главный страх США из-за Ирана
ФОТО: Global Look Press

NYT: США опасаются ответных ударов со стороны союзников Ирана.

США опасаются ответных ударов по своим объектам со стороны союзников Ирана в случае проведения операции против Тегерана. Об этом пишет американское издание The New York Times (NYT).

«Иран может направить своих прокси для проведения ответных террористических атак против американских объектов в Европе и на Ближнем Востоке, если президент Трамп отдаст приказ о нанесении крупномасштабных ударов по Ирану», — отмечено в публикации.

#Иран #США #безопасность #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    23-го февраля

    Иран вам не мирных палестинцев убивать вместе с Израилем,поставляя ему бомбы и 18 млрд долларов каждый год.И пллевал Иран на зятя Трампа,хабадника Кушнера,с которым с удовольствием ручкается хабадная Россия. Страшно стало?!🔯😈👽

    5
    1

