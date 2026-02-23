США опасаются ответных ударов по своим объектам со стороны союзников Ирана в случае проведения операции против Тегерана. Об этом пишет американское издание The New York Times (NYT).

«Иран может направить своих прокси для проведения ответных террористических атак против американских объектов в Европе и на Ближнем Востоке, если президент Трамп отдаст приказ о нанесении крупномасштабных ударов по Ирану», — отмечено в публикации.