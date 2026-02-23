«Довольно хорошо», «в принципе, нормально», «бессмысленно», «вряд ли кто-то из нашей группы сдаст» – ученики Ида-Вируского центра профобразования по-разному реагируют на переход на эстонский язык обучения. Из пятисот учеников, направленных на интенсивное изучение языка, около ста вообще перестали ходить на учебу. Из тех, кто продолжает учится, на диплом тоже рассчитывают не все. Но директор центра Хендрик Агур обещает, что за бортом не окажется никто.

В целом в профтехе в учебных зданиях в Нарве, Силламяэ и Йыхви учатся около 2000 человек. Но вокруг примерно ста прогульщиков уроков эстонского в Нарве несколько дней шла интернет-перепалка между директором профтеха Хендриком Агуром и мэром города Катри Райк.

«Хендрик, так нельзя! Школа не выполнила домашнее задание! Ты начал преподавать эстонский язык в больших масштабах. Ты сначала поговорил со студентами, привлек их к планированию учебы, спросил их мнение?» – написала Катри Райк на своей странице в Facebook, получив множество гневных комментариев на эстонском языке.

Хендрик Агур в той же соцсети в ответ назвал это политическим высказыванием, направленным на русскоязычных избирателей мэра и добавил о Катри Райк:

«К сожалению, мое доверие к ее способности продолжать работу над эстонским делом в Ида-Вирумаа снизилось до минимума».

В декабре Хендрик Агур заявил, что многие ученики не справляются с обучением на эстонском языке. Для тех учеников первых и вторых курсов, у кого уровень не дотягивает до В1, предметы по выбору в профтехе заменили на эстонский язык и все эти учебные часы собрали в один интенсивный курс. Около пятисот юношей и девушек только после этого вернутся к своим обычным предметам и продолжат обучение на государственном языке.

Незадолго до этого со сложностями прошел зимний набор в Центр профобразования, в ходе которого поступать могли и взрослые. В Нарве вообще не удалось сформировать ни одной группы. Таким образом, наметилась тенденция к сокращению количества людей, получающих профессиональное образование в Ида-Вирумаа.

Хендрик Агур, комментируя это для ДВ, не согласился с тем, что уменьшаются сами возможности получить профессиональное образование в Ида-Вирумаа:

«Возможности профессионального образования, безусловно, не уменьшились. В зимний период мы предложили 300 мест для обучения по различным специальностям, что на 100 больше, чем прошлой зимой. Были представлены 12 профессий, – сообщил Агур, перечислил эти профессии и добавил. – Однако местные взрослые не готовы учиться по эстоноязычной программе, поэтому учебные группы не были открыты».

Крупные машиностроительные предприятия в Нарве, прежде всего Fortaco Estonia и Hanza Mechanics организуют практику для потенциальных молодых работников и обучают их на рабочих местах (на русском языке). Но обычно это не обучение профессии с нуля после школы. Например, Hanza Mechanics предлагает второкурсникам профтеха и ида-вируских колледжей работать у них по два дня в неделю под руководством наставников из числа заводских специалистов.

«Я хожу на интенсивные уроки эстонского, – рассказал на условиях анонимности ученик первого курса Ида-Вируского центра профобразования. – Уроки проходят шаблонно, учителям просто дают материалы, у всех у них распечатки с одного ресурса. Иногда бывает, что они даже повторяются у разных учителей. Я считаю, что это малоэффективно, особенно для тех, у кого уровень эстонского слабый, и за восемь недель поднять уровень до В1 им почти невозможно. Лично у меня результат за две недели очень слабый».

«В моей группе ведут три разных учителя, и все они не педагоги, а просто люди, владеющие эстонским языком на уровне С1. Я думаю, что много учеников не ходят на эти пары, так как считают, что это бессмысленно, очень скучно и нудно», – добавляет ученик.