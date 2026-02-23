Интерес к службе в активном резерве Армии Чешской Республики продолжает расти. В 2025 году военные получили 2522 заявления от мужчин и женщин – примерно на тысячу больше, чем годом ранее. Больше всего желающих традиционно регистрируется в Праге, Брно и Центрально-Чешском крае. Руководство армии воспринимает этот рост как обнадеживающий сигнал: к 2030 году планируется увеличить численность резервистов с нынешних пяти до десяти тысяч человек.

В брифинговом зале Краевого военного командования в Оломоуце кадровый специалист Павлина Новотна помогает кандидатам заполнять документы для вступления в резерв. Если раньше прием новых заявителей проходил раз в неделю, то с начала года график изменился.

«Теперь мы делаем это и два раза в неделю, чтобы пойти навстречу желающим. Это ведь люди, которые работают, им нужно согласовать все с работодателем, чтобы их отпустили. Мы должны подстроиться по времени», - объясняет она в интервью «Чешскому Радио».

Мотивация у кандидатов разная, но редко сводится к деньгам.

«Мне 35 лет, я столяр, работаю на себя. Моей главной мотивацией было научиться чему-то новому, преодолеть страх. Я должен с этим справиться. Финансовой мотивации тут нет», - рассказывает один из заявителей, Ондржей Грабал.

Другой кандидат говорит, что интерес возник благодаря друзьям-военным:

«У меня есть несколько знакомых в армии, и когда они рассказывали о службе, меня это заинтересовало. Понравилось, что можно развиваться физически. Думаю даже о том, чтобы стать профессиональным военным».

В Оломоуце за прошлый год в активный резерв записались 105 человек, четверть из них – женщины. По словам Карела Хаусмайера, пресс-офицера краевого военного командования, регион входит в четверку лучших в стране по этому показателю.

«Прибавляется много молодых людей, по возрасту – даже около 20 лет. Тенденция растущая, и мы будем стараться ее сохранить и развивать», - отмечает он.

Статистика показывает, что особенно заметный скачок интереса произошел после февраля 2022 года, когда началась война в Украине. Число заявок увеличилось в разы – по данным пресс-секретаря Генерального штаба Зденьки Собарни Кошванцовой, заявок стало подаваться примерно в 10 раз больше.

«Этот рост мы оцениваем очень позитивно, нас действительно радует интерес к службе в активном резерве. В 2025 году мы выполнили наборный план на 90%, а рекрутинговую цель – на 68%», - сообщила она.

В этом году армия организует для резервистов в Оломоуцком крае три учения. Первое из них начнется в марте на полигоне Либава – и, судя по количеству новых заявлений, участников на этих сборах будет достаточно.

Однако состоять в активном резерве Чешской армии может не каждый. Например, одновременно исполнять мандат и состоять в активном резерве не могут депутаты Европейского парламента. Это подтвердил Высший административный суд, отклонив кассационную жалобу евродепутата Томаша Здеховского. Политик пытался добиться права совмещать обе роли, однако после поправок к закону 2023 года такое совмещение прямо запрещено. Законодательно нововведение объясняется необходимостью сохранить работоспособность государства и международных институтов в кризисной ситуации. Аналогичное ограничение распространяется на членов правительства, депутатов и сенаторов Чехии, глав регионов, а также некоторых чиновников и дипломатов.

Решение об исключении Здеховского из активного резерва после изменения закона приняло Краевое военное командование в Градце Кралове. Политик сначала безуспешно оспаривал его в краевом суде, а затем обратился в высшую инстанцию. В жалобе он указывал как на формальные недостатки решения военных, так и на спорность толкования закона.

Здеховский напоминал, что ранее уже служил в резерве без каких-либо проблем. По его мнению, «не существует рациональной причины запрещать кому-либо добровольную службу в интересах обороны родины». Он также подчеркивал, что для политиков полезно лично знать армейскую среду. В качестве компромисса депутат предлагал такую интерпретацию закона, при которой он мог бы оставаться в резерве, но в случае вооруженного конфликта не подлежал бы призыву. Это, как он считал, позволило бы соблюсти цель поправки – обеспечить бесперебойную работу ключевых институтов в военное время.

Суд с таким подходом не согласился. В решении отмечено, что у государства «ограниченные возможности для подготовки и оснащения активных резервистов», поэтому возникает вопрос о целесообразности обучения фактически «для себя» тех, кого законодатель исключил из возможного призыва. Суд также подчеркнул, что воинская обязанность не является базовым правом человека, а представляет собой обязанность перед государством. Одновременно «обязанностью избранного евродепутата является надлежащее исполнение мандата», и приоритет этой обязанности над военной службой не нарушает прав заявителя, а лишь означает выбор одной государственной обязанности вместо другой.

Судьи напомнили, что как политик, Томаш Здеховский может инициировать изменение правил – либо на уровне Европейского союза, либо в национальном законодательстве.

Сам евродепутат называл поправку к закону «lex Zdechovský», утверждая, что она фактически направлена против него лично. Однако суд указал, что норма распространяется на всех нынешних и будущих депутатов Европарламента, а потому не носит индивидуального характера. У Здеховского остается возможность обратиться с конституционной жалобой.

Томаш Здеховский, являющийся евродепутатом с 2014 года, не раз публично говорил о своей службе в активном резерве и подчеркивал значимость этой формы добровольного исполнения воинской обязанности. Активный резерв в Чехии предполагает, что граждане, имея обычную гражданскую работу, проходят военные учения и при необходимости привлекаются для усиления профессиональной армии.