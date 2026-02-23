Премьер-министр Гренландии отказался от госпитального судна, которое, как написал Трамп, "уже в пути" к берегам острова. По мнению президента США, в Гренландии "много больных, которым не оказывается необходимая помощь".

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отказался от госпитального судна, прибытие которого ранее в воскресенье, 22 февраля, анонсировал президент США Дональд Трамп.

"Мы говорим: "Нет, спасибо". Идея президента Трампа отправить сюда, в Гренландию, американское госпитальное судно принята к сведению. Но у нас государственная система здравоохранения с бесплатным лечением для граждан. Это осознанный выбор. И фундаментальная часть нашего общества. В США все не так, там поход к врачу стоит денег", - написал Нильсен на своей странице в соцсети Facebook.

Премьер также отметил, что Гренландия "всегда открыта для диалога и сотрудничества". "В том числе и с США. Но лучше поговорить с нами, а не делать более-менее случайные высказывания в соцсетях", - отметил Нильсен.

Трамп: Больным в Гренландии не оказывают помощь

Нильсен опубликовал свой пост через несколько часов после того, как Трамп анонсировал прибытие к берегам острова "великолепного госпитального судна". По словам президента США, он работает над этой идеей вместе с "фантастическим губернатором Луизианы" Джеффом Лэндри, поскольку в Гренландии "много больных, которым не оказывается необходимая помощь". "Он (корабль - Ред.) уже в пути", - отметил Трамп в посте в соцсети Truth Social.

Пост президента США дополнен картинкой, вероятно, сгенерированной искусственным интеллектом. На ней изображено 272-метровое госпитальное судно USNS Mercy, которое обычно базируется в Южной Калифорнии. Остается неясным, действительно ли это судно отправлено в Гренландию.

Трамп неоднократно заявлял о своих притязаниях на остров

С начала второго президентского срока в январе 2025 года Трамп неоднократно говорил, что Гренландия "так или иначе" должна перейти под контроль США, поскольку этот остров играет ключевую роль в обеспечении безопасности Арктического региона, а также с точки зрения интересов национальной безопасности США.

Датские и другие европейские чиновники в ответ напоминали, что Гренландия, являющаяся автономной территорией Дании, уже защищена нормами коллективной обороны НАТО. Кроме того, американское военное присутствие на острове обеспечено по соглашению от 1951 года.

В январе Трамп пригрозил ввести таможенные пошлины против стран, которые отправили военных в Гренландию в рамках миссии Arctic Endurance ("Арктическая стойкость"), - Германии, Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Однако вскоре президент США отказался от эскалации конфликта - он заявил, что в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте был найден компромисс. Деталей о договоренностях участники обсуждения не привели.