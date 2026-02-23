Вооруженный мужчина, застреленный в ночь на 22 февраля при попытке проникнуть в поместье Трампа, - 21-летний Остин Такер Мартин. Он любил рисовать поля для гольфа и был из семьи сторонников действующего президента США.

Вооруженный мужчина, который в ночь на воскресенье, 22 февраля, проник на охраняемую территорию вокруг поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида) и был застрелен сотрудниками Секретной службы, оказался 21-летним художником Остином Такером Мартином из города Кэмерон, штат Северная Каролина. Его личность установили американские СМИ, опираясь на заявление шерифа округа Мур в Северной Каролине и на публикации членов семьи погибшего.

В пресс-релизе правоохранителей указано, что в воскресенье ночью родственник Мартина обратился к шерифу с заявлением о его пропаже с вечера субботы, после чего американца внесли в национальную базу пропавших без вести. Через некоторое время федеральные власти уведомили офис шерифа "о проведении активного расследования во Флориде в отношении Мартина".

"По их просьбе информация по делу о пропавшем человеке была передана федеральным следователям. У офиса шерифа округа Мур не было никаких дел, связанных с Мартином, до сообщения о его пропаже. Любые вопросы, касающиеся стрельбы или связанных с ней следственных действий, следует направлять в офис ФБР в Майами и Секретную службу США", - отметили в офисе шерифа.

Близкие убитого: Он любил рисовать пейзажи в гольф-клубах и не интересовался оружием Мартин был "очень тихим" и неопытным в обращении с оружием, при этом он любил рисовать в гольф-клубах и работал в одном из них, рассказал ABC News его двоюродный брат Брейден Филдс. По его словам, Мартин регулярно публиковал фотографии и рисунки полей для гольфа в соцсетях, а в 2025-м основал компанию, специализирующуюся на таких работах на заказ.

Филдс также отметил, что его родственник не интересовался оружием. "Мы брали его пострелять, но он к нему даже не прикасался к оружию. Единственное, что он использовал, - это пневматическое ружье", - сказал он.

Еще Филдс заявил, что все члены семьи Мартина - "большие сторонники Трампа". Но, по его словам, убитый "никогда особо не говорил о политике, не хотел в нее ввязываться". В избирательных списках штата Мартин, как указывает The New York Times, зарегистрирован как независимый избиратель, то есть не связанный с какой-либо из партий.

Власти: Выстрелили после того, как Мартин поднял дробовик в положение для стрельбы

Вооруженный мужчина попытался проникнуть в Мар-а-Лаго примерно в 1:30 по местному времени. Отмечается, что он въехал в открытые ворота поместья Трампа, когда другой автомобиль выезжал. По словам членов семьи Мартина, он пропал, уехав на серебристом Volkswagen. Такой же автомобиль, по словам шерифа округа Палм-Бич во Флориде, был найден недалеко от места происшествия.

Еще правоохранитель заявил, что проникшему в поместье "приказали бросить два предмета, которые были у него с собой". "В этот момент он опустил канистру с бензином и поднял дробовик в положение для стрельбы", - сказал шериф. После этого два агента и заместитель шерифа "выстрелили из своего оружия, чтобы нейтрализовать угрозу".

Офис шерифа также опубликовал фотографию с дробовиком и канистрой, с которыми, как заявляется, и пришел Мартин.