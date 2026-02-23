Baltijas balss logotype
Существует настоящая пропасть между словами и делами в поддержку Украины - полковник 1 359

В мире
Дата публикации: 23.02.2026
LSM.LV
Изображение к статье: Существует настоящая пропасть между словами и делами в поддержку Украины - полковник
ФОТО: пресс-фото

Существует реальный разрыв между словами и делами в поддержку Украины в западном мире, заявил военный эксперт и депутат латвийского Сейма Игорь Раев (полковник запаса НВС) в интервью программе «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении.

Существует реальный разрыв между словами и делами в поддержку Украины в западном мире, заявил военный эксперт и депутат латвийского Сейма Игорь Раев (полковник запаса НВС) в интервью программе «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении. Он пояснил, что ситуация на фронте по-прежнему сложная, и поддержки Украины со стороны западных стран недостаточно. В прошлом году значительную часть военной поддержки Украине оказали скандинавские страны, включая Латвию, которые нельзя назвать крупными экономическими и военными державами. Раев выразил недоумение по поводу того, почему другие европейские страны не принимают более активного участия в оказании реальной помощи Украине.

Говоря о возможной переброске солдат из европейских стран в Украину, Раев подчеркнул, что в настоящее время неясно, в каком формате будет осуществляться такая операция, поскольку планов по отправке на фронт сил, способных участвовать в реальных боевых действиях, нет, а есть лишь цель оказать моральную поддержку. При этом он признал, что участие солдат из европейских стран в военных действиях будет означать участие Европы и НАТО в войне.

Раев подчеркнул, что вопрос об увеличении объема американской помощи после окончания президентства Дональда Трампа в настоящее время является относительно отдаленной перспективой, поскольку это означало бы, что Украине придется воевать еще три года, что, в свою очередь, повлечет за собой очень большие потери. По мнению эксперта, это не было бы лучшим решением.

Украине удалось использовать слабые места в российской армии для проведения отдельных контрнаступлений, такие как плохая связь и обмен данными между подразделениями, но ситуация остается сложной.

Завтра, 24 февраля, исполнится четыре года с момента полномасштабного вторжения России в Украину.

#НАТО #Украина #Латвия #поддержка #Россия #политика
Видео