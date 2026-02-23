В прошлом году страну посетили 102 миллиона иностранных туристов.

Несмотря на экономический подъем, рост числа приезжающих оказывает все большее давление на самые популярные туристические районы страны.

Франция по-прежнему остается самой посещаемой страной в мире, обновив собственный национальный рекорд по числу туристов.

По официальным данным, в 2025 году страну посетили 102 миллиона человек.

В 2024 году благодаря Олимпийским играм в Париже Франция впервые приняла 100 миллионов приезжих.

Несмотря на экономический эффект, рост турпотока усилил нагрузку на главные туристические точки страны.

В прошлом году Францию посетили 102 миллиона иностранных туристов, которые провели в стране в сумме 743 миллиона ночёвок, сообщило в четверг министерство экономики. Две трети (76 %) зарубежных отдыхающих приехали из Европы.

Количество ночёвок в отелях и других видах коммерческого размещения выросло на 7,5 % по сравнению с 2024 годом.

Этот приток гостей принёс рекордную туристическую выручку в 77,5 млрд евро — на 9 % больше, чем в 2024‑м, и на 37 % больше, чем в 2019 году.

Во время объявления этих данных чиновники подтвердили цель Франции к 2030 году довести ежегодные доходы от туризма до 100 млрд евро и стать одним из мировых лидеров устойчивого туризма.

Хотя Франция сохраняет звание самой посещаемой страны мира, Испания вплотную приблизилась к ней, приняв 96,8 млн иностранных туристов.

По объёму доходов от туризма Испания также обошла Францию, заработав в 2025 году 105 млрд евро.

Дает ли сбой туристическая стратегия Франции?

В последние годы Франция стабильно возглавляет рейтинг самых посещаемых направлений, при этом у неё заметно меньше проблем с овертуризмом.

В Испании же по всей стране вспыхивают протесты: их участники жалуются на экономические трудности, джентрификацию и неподобающее поведение туристов, связанное, по их мнению, с непосильным количеством приезжих.

Успех Франции в сдерживании овертуризма объясняют продуманной наперёд стратегией, начатой ещё несколько лет назад, а также её региональным и сезонным разнообразием.

Однако даже эти тщательно выстроенные планы, похоже, начинают давать сбой.

Жители Монмартра, одного из самых популярных туристических районов Парижа, прошлым летом выступили против того, что они называют «диснефикацией» некогда богемного уголка города.

Базилика Сакре-Кёр теперь привлекает до 11 миллионов человек в год — даже больше, чем Эйфелева башня, а повседневная жизнь района оказывается подчинена потоку тук-туков, экскурсионных групп, очередей за фотографиями и краткосрочной аренды жилья.

В 2023 году министр туризма Франции Оливия Грегуар заявила, что на национальном уровне необходимо срочно принять меры по регулированию туристических потоков на перегруженных объектах, таких как приливный остров Мон-Сен-Мишель.