"Зеленые крестьяне" могут поднять вопрос о странной закупке в рамках проекта Rail Baltica.

Сегодня премьер Эвика Силиня проведет заседание коалиционного совета. Как ожидается, партнеры обсудят окончательный вариант поправок, связанный с предоставлением жилищного пособия домохозяйствам, которые испытывают трудности с оплатой нынешних астрономических счетов за отопление. Уже в четверг Сейм должен утвердить законопроект в срочном (окончательном) чтении. Самоуправления настаивают на том, чтобы им компенсировали расходы на данные выплаты в большем объеме.

Также правящие могут обсудить многочисленные поправки, которые были поданы в парламенте в рамках рассмотрения реформы государственных закупок. Ряд неправительственных организаций выразили тревогу по поводу предлагаемых поправок, полагая, что либерализация системы закупок будет способствовать коррупции.

Ожидается и обмен мнениями о том, как поступить с возвращенным президентом законом, который определяет новый порядок выплаты пенсий судьям и прокурорам.

Нельзя исключить, что "зеленые крестьяне" на коалиционном заседании поднимут вопрос о странном конкурсе по закупке в рамках Rail Baltica - в результате в конкурсе победила фирма с предложением, которое было на 270 миллионов дороже, чем у другого претендента!

Возможно, партнеры обсудят и улучшение системы интеграции и поддержки беженцев с Украины.