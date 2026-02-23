Baltijas balss logotype
Пособие на отопление, публичные закупки и пенсии для судей. Что обсудит коалиция? 0 216

Политика
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: фото - Valsts kanceleja

фото - Valsts kanceleja

"Зеленые крестьяне" могут поднять вопрос о странной закупке в рамках проекта Rail Baltica.

Сегодня премьер Эвика Силиня проведет заседание коалиционного совета. Как ожидается, партнеры обсудят окончательный вариант поправок, связанный с предоставлением жилищного пособия домохозяйствам, которые испытывают трудности с оплатой нынешних астрономических счетов за отопление. Уже в четверг Сейм должен утвердить законопроект в срочном (окончательном) чтении. Самоуправления настаивают на том, чтобы им компенсировали расходы на данные выплаты в большем объеме.

Также правящие могут обсудить многочисленные поправки, которые были поданы в парламенте в рамках рассмотрения реформы государственных закупок. Ряд неправительственных организаций выразили тревогу по поводу предлагаемых поправок, полагая, что либерализация системы закупок будет способствовать коррупции.

Ожидается и обмен мнениями о том, как поступить с возвращенным президентом законом, который определяет новый порядок выплаты пенсий судьям и прокурорам.

Нельзя исключить, что "зеленые крестьяне" на коалиционном заседании поднимут вопрос о странном конкурсе по закупке в рамках Rail Baltica - в результате в конкурсе победила фирма с предложением, которое было на 270 миллионов дороже, чем у другого претендента!

Возможно, партнеры обсудят и улучшение системы интеграции и поддержки беженцев с Украины.

#Украина #Сейм #беженцы #коррупция #закупки #коалиция #реформы #пенсии #Rail Baltica #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
