Как создать идеальный гуляш? 0 419

Еда и рецепты
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как создать идеальный гуляш?

Гуляш — это сытный суп, который пришел к нам из Венгрии. Он готовится на основе мяса и овощей, а также включает в себя множество ароматных специй.

 

Ключ к этому вкусному и насыщенному супу заключается в выборе качественной говядины. В процессе готовки мясо должно стать мягким и буквально таять во рту.

Ингредиенты:

бекон - 5 тонких ломтиков;
филе говядины - 1,5 кг;
растительное масло - 2 ст.л.;
лук - 4 шт.;
чеснок - 3 зубчика;
паприка - 3 ст.л.;
тмин - 1,5 ч.л.;
мука – ⅓ ст.;
красный винный уксус – ¼ ст.;
томатная паста – ¼ ст.;
говяжий бульон - 5 ст.;
вода – 5 ст.;
соль – ½ ч.л.;
красный болгарский перец - 2 шт.;
картофель – 4 шт.

Первым делом необходимо подготовить ингредиенты: нарежьте филе кубиками, картофель - небольшими кусочками, а перец - мелко. Также следует мелко нашинковать лук и измельчить чеснок.

В глубоком сотейнике обжарьте бекон до хрустящей корочки, затем в оставшемся жире обжарьте говядину до золотистой корочки. Уменьшите огонь и добавьте масло, лук и чеснок. Готовьте до тех пор, пока мясо не станет золотистым. Как только цвет изменится, добавьте паприку, семена тмина и муку. Тушите в течение двух минут, постоянно помешивая. Затем добавьте уксус и томатную пасту. Готовьте еще минуту, пока смесь не загустеет.

Следующий шаг – переложить смесь в большую кастрюлю, добавить бульон, воду, соль, болгарский перец и бекон. Завершите процесс, поставив кастрюлю на сильный огонь, доведите до кипения, затем уменьшите огонь и накройте крышкой. В последнюю очередь добавьте картошку. Варите суп еще полчаса до полной готовности.

Источник: dietology.pro

