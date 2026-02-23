Гуляш — это сытный суп, который пришел к нам из Венгрии. Он готовится на основе мяса и овощей, а также включает в себя множество ароматных специй.

Ключ к этому вкусному и насыщенному супу заключается в выборе качественной говядины. В процессе готовки мясо должно стать мягким и буквально таять во рту.

Ингредиенты:

бекон - 5 тонких ломтиков;

филе говядины - 1,5 кг;

растительное масло - 2 ст.л.;

лук - 4 шт.;

чеснок - 3 зубчика;

паприка - 3 ст.л.;

тмин - 1,5 ч.л.;

мука – ⅓ ст.;

красный винный уксус – ¼ ст.;

томатная паста – ¼ ст.;

говяжий бульон - 5 ст.;

вода – 5 ст.;

соль – ½ ч.л.;

красный болгарский перец - 2 шт.;

картофель – 4 шт.

Первым делом необходимо подготовить ингредиенты: нарежьте филе кубиками, картофель - небольшими кусочками, а перец - мелко. Также следует мелко нашинковать лук и измельчить чеснок.

В глубоком сотейнике обжарьте бекон до хрустящей корочки, затем в оставшемся жире обжарьте говядину до золотистой корочки. Уменьшите огонь и добавьте масло, лук и чеснок. Готовьте до тех пор, пока мясо не станет золотистым. Как только цвет изменится, добавьте паприку, семена тмина и муку. Тушите в течение двух минут, постоянно помешивая. Затем добавьте уксус и томатную пасту. Готовьте еще минуту, пока смесь не загустеет.

Следующий шаг – переложить смесь в большую кастрюлю, добавить бульон, воду, соль, болгарский перец и бекон. Завершите процесс, поставив кастрюлю на сильный огонь, доведите до кипения, затем уменьшите огонь и накройте крышкой. В последнюю очередь добавьте картошку. Варите суп еще полчаса до полной готовности.

Источник: dietology.pro