Знаменитый голливудский актер Эрик Дейн, известный по роли Марка Слоана в сериале «Анатомия страсти» скончался 19 февраля после короткой, но тяжелой борьбы с боковым амиотрофическим склерозом. В последние месяцы он испытывал серьезные денежные трудности.

Диагноз звезде «Анатомия страсти» был поставлен в апреле 2025 года — всего за 10 месяцев до смерти. Болезнь прогрессировала стремительно: сначала слабость в правой руке (в начале 2024-го Дейн списывал все это на усталость), затем полная потеря функции руки к июню 2025-го, а незадолго до кончины — утрата речи. Несмотря на это, Дейн активно выступал за исследования в области лечения амиотрофического склероза, участвовал в благотворительных акциях, снимался в эпизоде сериала «Brilliant Minds», где играл пожарного с этим заболеванием, и открыто говорил о «ужасной» природе болезни.

В последние месяцы жизни Эрик столкнулся с серьезными финансовыми трудностями из-за дорогого лечения и потери трудоспособности. Здесь неожиданно помог давний знакомый — Джонни Депп. Он предложил Дейну пожить за символическую плату или бесплатно в одном из своих домов в Лос-Анджелесе — над знаменитым Sunset Strip.

«Эрик получил одной заботой меньше. Джонни хотел облегчить финансовое бремя», — рассказал инсайдер Page Six. Депп прямо сказал: «Плати, сколько можешь — или вообще не плати».

Семья Дейна — бывшая жена Ребекка Гэйхарт (они примирились после долгой разлуки и отложили развод), дочери Билли (15 лет) и Джорджия (13 лет) — рассказали о том, что «Эрик ушел мужественно, окруженный близкими». В это тяжелое для них время они просят уважать частную жизнь их семьи.