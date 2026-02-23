Baltijas balss logotype
Диетологи выделили продукты, способствующие долголетию 0 258

Еда и рецепты
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Диетологи выделили продукты, способствующие долголетию

Эксперты выяснили, что регулярное потребление бобовых культур способствует увеличению продолжительности жизни.

 

Исследователи пришли к выводу, что бобовые должны быть неотъемлемой частью рациона каждого человека. Горох, фасоль и нут способны существенно продлить жизнь. Конечно, это должно сочетаться с физической активностью и сбалансированным питанием. Об этом сообщает издание enovosty.com.

Преимущества бобовых заключаются в наличии олигосахаридов и устойчивого крахмала. Эти вещества оказывают положительное влияние на пищеварительную систему.

Согласно исследованиям, употребление этих продуктов защищает организм от различных кишечных расстройств. Как известно, здоровье кишечника напрямую связано с крепким иммунитетом. Ученые утверждают, что 70% клеток, отвечающих за иммунный ответ, находятся в желудочно-кишечном тракте. Поддержание микрофлоры кишечника на высоком уровне способствует общему оздоровлению организма.

Кроме того, компоненты бобовых эффективно снижают уровень холестерина и артериальное давление. Таким образом, эти продукты помогают защитить организм от инсульта, остеопороза и диабета.

Оставить комментарий

